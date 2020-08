Pietro Lombardi bekommt Besuch – und kann nicht glauben, was vor ihm liegt „Sieht aus wie...“

Nachdem Pietro Lombardi 2011 bei DSDS als Sieger erkoren wurde und seine Beziehung zu Sarah Lombardi immer stärker wurde, war das Verhältnis zu seiner Familie alles andere als gut. Es folgte ein Bruch. Über fünf Jahre sprach der „Cinderella“-Sänger nicht mehr mit seiner Family.

Mittlerweile scheint sich das Verhältnis zu seiner Mutter Nicole wieder gebessert zu haben. Denn – wie Pietro Lombardi auf Instagram verlauten lässt – seine Mama ist gerade zu Besuch bei ihm. Und nicht nur das! Sie hat ihrem Sohn auch noch etwas ganz Besonderes mitgebracht.

Pietro Lombardi bekommt Besuch – und ist verblüfft

Über Social Media lässt der 28-Jährige seine Fans wissen: „Leute, meine Mutter ist gerade zu Besuch. Die hat mir meinen alten Ausweis vorbeigebracht.“ So weit so gut. Wäre da nur nicht das alte Foto auf besagtem Ausweis, das Pietro Lombardi selbst zum Schießen komisch findet.

----------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Am 17. Juli erschien Pietros neue Single „Cinderella“

2021 wird er nicht mehr in der DSDS-Jury sitzen

------------------

Pietro Lombardi zeigt seinen alten Ausweis. Foto: Instagram/ Pietro Lombardi

Kurze Haare, jungendhafter, ernster Blick, schmaleres Gesicht: So blickt der junge Pietro in die Kamera. Pietro Lombardi selbst findet: „Leute, das sieht aus wie ein Schwerverbrecher…“

Gut, dass der einstige DSDS-Gewinner Humor versteht!

Pietro Lombardi: Er wird nicht mehr...

Nicht ganz so happy scheint er allerdings über eine Entscheidung zu sein, die RTL getroffen hat. Pietro wird in der kommenden Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ nach zwei Jahren nicht mehr neben Dieter Bohlen auf dem Jurystuhl sitzen.

------------------

------------------

Prompt machten Spekulationen die Runde, der Sänger hätte sich mit Bohlen gezofft. „Viele fragen: 'Pietro, hast du Streit mit Dieter? Was ist los?' Dieter und ich haben eben gerade noch telefoniert. Wir sind und bleiben sehr, sehr enge Freunde“, so Pietro in seiner Instagram-Story.

Ein DSDS-Comeback in ein paar Jahren würde er nicht ausschließen. Solange kann er sich neben der Musik ja erst mal weiter die Zeit mit dem Anschauen älterer Fotos vertreiben. (jhe)