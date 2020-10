Pietro Lombardi: Sein Ex-Flirt packt öffentlich aus – „Es sollte nicht so sein“

Es war eine Geschichte, die wie aus einem Märchen klang. „Bachelorette“ Melissa suchte zunächst bei „Love Island“ ihre große Liebe. plötzlich meldete sich noch in der Show kein Geringerer alsSänger Pietro Lombardi zu Wort, wollte sie näher kennenlernen. Nach eifrigem Werben bei Instagram traf sich das Paar. Doch trotz wunderbarer Zungenakrobatik wurde nichts aus den beiden.

Stattdessen machte die Bachelorette ihr Verhältnis zu Pietro Lombardi öffentlich und sprach nun sogar in der RTL-Kuppelshow über die Liaison. Und dabei bekam Pietro Lombardi die ein oder andere Breitseite von Melissa zu spüren.

Pietro Lombardi: Seine Ex Bachelorette Melissa zieht über den Sänger her

Auf der Suche nach ihrem Mr. Right erinnerte sich die Bachelorette erneut an die gescheiterte Beziehung mit dem Sänger.

Bachelorette Melissa lässt ihre Ex-Flamme Pietro Lombardi aktuell gar nicht gut aussehen. Foto: TVNOW/Arya Shirazi, imago images

Dabei fing alles so unschuldig an. Während Melissa als Kandidatin bei „Love Island“ zu sehen war, schickte plötzlich Pietro Lombardi eine süße Nachricht in die RTL2-Villa. „Ich hatte eine Nachricht von Pietro bekommen. In die Villa. Das hat mich tatsächlich ein bisschen aufgebaut und mir imponiert“, erzählte die 25-Jährige in der ersten „Bachelorette“-Folge.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

Seit Sommer 2020 ist er mit der Influencerin Laura Maria liiert

Pietro Lombardi soll Melissa einfach fallen gelassen haben

Nachdem Melissa die RTL2-Kuppelshow verließ, kam es auch zu ein paar Dates mit Pietro Lombardi. Die Bachelorette hätte sich eine Beziehung mit dem DSDS-Star gut vorstellen können, wie sie in der RTL-Show erklärte.

Doch Pietro Lombardi schien das etwas anders zu sehen. Enttäuscht berichtete Melissa von dem Ende der Beziehung: „Es sollte einfach nicht so sein. Warum macht sich jemand so viel Mühe um dich und lässt dich danach wieder fallen? Da macht man sich natürlich seine Gedanken.“

Pietro Lombardi hat seiner Ex-Flamme Melissa offenbar das Herz gebrochen. Foto: imago images

Bachelorette Melissa leidet unter Selbstzweifeln

Mit „Köln 50667“-Star Richard Heinze war Melissa Damilia anschließend für drei Monate liiert, bis der TV-Darsteller die Beziehung beendete. „In meinem Leben ist es leider öfter so, dass sich die Muster wiederholen. Ich habe oft gedacht, dass ich nicht genug bin“, gestand die Bachelorette bereits in der ersten Folge ihrer Datingshow. Plötzlich schossen Melissa die Tränen in die Augen.

Das ist Melissa Damilia:

Melissa Damilia wurde am 7. Oktober 1995 in Herrenberg geboren

Sie wurde durch das Format „Love Island“ bekannt

Später machte sie bei „Kampf der Realitystars“ mit

Sie ist die neue „Bachelorette“

Nun setze Melissa Damilia alles auf die RTL-Show, wo sie hoffentlich endlich ihren Traummann kennenlernt.

Neben der neuen Staffel Bachelorette steht auch ein ganz anderes RTL-Format in den Startlöchern. Die Rede ist von Deutschland sucht den Superstar. Nach dem merkwürdigen Austritt von Michael Wendler, der sich auf Instagram mit Verschwörungstheorien selbst ins Aus katapultiert hatte, werfen immer mehr Promis ihren Hut im Rennen um den frei gewordenen Jury-Platz ins Rennen. Auch Pietro Lombardi brachte sich in Stellung, ebenso wie ein altbekannter DSDS-Veteran. Mehr hier.

Die neue Staffel der „Bachelorette“ startet am 14. Oktober um 20.15 Uhr bei RTL.

