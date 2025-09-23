DSDS-Star packt aus – so ernst meint Pietro Lombardi die Sterilisation

Normalerweise meiden Promis dieses Thema. Doch Pietro Lombardi (33) redet offen über eine mögliche Sterilisation. In einer Instagram-Story schrieb der DSDS-Sieger vor kurzem: „Ich werde mich safe sterilisieren lassen.“

Die Fans waren geschockt. Für viele klang das wie ein endgültiger Entschluss. Pietro erklärte, er wolle keine eigenen Kinder mehr. „Ich kann nur Jungs“, schrieb er lachend. Aus seiner Ehe mit Sarah Engels (32) hat er Sohn Alessio. Mit Ex-Verlobter Laura Maria Rypa (29) bekam er die Söhne Leano und Amelio.

Pietro Lombardi spricht Klartext

Doch ganz ohne Nachwuchs will er wohl nicht bleiben. Er könne sich vorstellen, ein Mädchen zu adoptieren. „Es wäre schön, ein Kind ohne Familie aufzunehmen.“ Ob das so einfach geht, wisse er nicht. „Aber das kann ich mir echt vorstellen.“ Schnell wurde im Netz diskutiert, als hätten die Worte schon Gültigkeit.

Einige Portale berichteten sogar, Pietro habe sich längst für den Eingriff entschieden. Auf Nachfrage der „Bild“ stellt er nun klar: ganz so endgültig ist es nicht. „Meine Aussage zu der Sterilisation war eher etwas ironisch gemeint für den Moment. Das bezog sich eher auf die Frage, ob ich mir noch ein Mädchen wünsche“, so Pietro.

Aktuell sei eine Sterilisation also nicht geplant. „Zurzeit kommt für mich eine Sterilisation nicht infrage – aber wer weiß, vielleicht in der Zukunft“, stellt er klar, und fügt an: „Ein Mädchen wünsche ich mir trotzdem, auch wenn ich anscheinend nur Jungs kann.“

Neben dem Kinder-Thema bewegt die Fans auch seine Wohnsituation. Nach der Trennung von Laura Maria zog Pietro erst einmal zu seinen Eltern nach Karlsruhe. Dauerhaft will er dort aber nicht bleiben. „Zu meiner Wohnsituation kann ich in den nächsten Tagen was sagen“, kündigt er dem Boulevard-Blatt an.