Pierre Cardin ist tot (†98): Modedesigner hinterlässt riesiges Imperium

Der französische Modedesigner Pierre Cardin ist tot.

Pierre Cardin ist am Dienstag in einem Pariser Krankenhaus verstorben. Dies teilte seine Familie am Dienstag der französischen Nachrichtenagentur AFP mit.

Pierre Cardin: Modedesigner stirbt mit 98 Jahren

Es ist ein riesiger Verlust für die Modebranche. Modedesigner Pierre Cardin ist am 29. Dezember im Alter von 98 Jahren verstorben.

Cardin ist seit den 50er-Jahren Teil der Modeindustrie gewesen. Zunächst arbeitete er für den Star-Designer Christian Dior. Sein eigenes Haute-Couture-Unternehmen gründete Pierre Cardin bereits im Jahr 1950.

Pierre Cardin im November 2014 in Düsseldorf. Foto: picture alliance/dpa

Das war Pierre Cardin:

Pietro Costante Cardin wurde am 2. Juli 1922 in San Biagio di Callalta bei Treviso (Italien) geboren

Im Jahr 1944 zog er nach Paris und fing dort als Modezeichner im Haus Paquin an

Pierre Cardin gilt als der am längsten im Modegeschäft tätige Mensch der Welt

In den 40er-Jahren bewarb er sich um eine Anstellung beim angesehenen Cristóbal Balenciaga, doch als er abgelehnt wurde, fing er 1947 an, für Christian Dior zu arbeiten

In den 90er-Jahren entwarf Cardin Uniformen für die chinesische Armee, Polizei und Post

Pierre Cardin ist am 29. Dezember 2020 in Paris verstorben

Pierre Cardin: Erfinder der futuristischen Mode hinterlässt Mega-Imperium

Nur zehn Jahre später wurde er neben Designer-Größen wie Paco Rabanne und André Courrèges als Erfinder der futuristischen Mode berühmt. Als erster berühmter Modeschöpfer entwarf Cardin in den 60er-Jahren außerdem Kollektionen für Männer. Pierre Cardins Designs waren für ihre Eleganz, Einfachheit und Alltagstauglichkeit bekannt.

Pierre Cardin baute sich ein erfolgreiches Geschäftsmodell auf: Er designte von Kleidung über Essbestecke bis zu Plattenspieler. Auch Porzellan, Bettwäsche, Möbelstoffe und Autointerieur-Designs gehören zu seinen Werken. Die von ihm entworfene Unterwäsche wird beispielsweise von der Discounter-Kette Lidl verkauft.

Pierre Cardin war Inhaber von über 800 Firmen in 180 Ländern – darunter 18 Restaurants und vier Theaterhäuser. Doch auch Hotels, Schlösser und Schiffe durfte er sein Eigen nennen. Der Unternehmer beschäftigte rund 200.000 Mitarbeiter.

Das „Palais Bulles“ in Théoule-sur-Mer. Foto: picture alliance/dpa

Bis zu seinem Tod soll der Modedesigner in Théoule-sur-Mer, einem Küstenort in der Nähe von Cannes, gewohnt haben. Das „Palais Bulles“, ein auffälliges Haus mit kugelförmigen Räumen des ungarischen Architekten Antii Lovag, erwarb er im Jahr 1991.