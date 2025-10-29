„Frühstücksfernsehen“-Star: Emotionaler Rückblick auf Coming-out – „Hör nicht auf die“

Moderator Philipp Isterewicz ist seit Dezember 2022 ein fester Bestandteil des Sat.1–„Frühstücksfernsehens“. Jeden Morgen versorgt er die Zuschauer mit den wichtigsten Nachrichten des Tages.

Doch in einer aktuellen Ausgabe zeigt sich der Nachrichtenmoderator von einer ganz anderen, sehr persönlichen Seite. Er gewährt emotionale Einblicke in seinen Coming-out-Prozess und seine Selbstfindungsphase als homosexueller Mann.

„Frühstücksfernsehen“-Star gewährt tiefe private Einblicke

Vor seinem öffentlichen Outing im Jahr 2022 in einem Instagram-Post lebte Philipp Isterewicz jahrelang zurückhaltend. Der Grund? Er hatte Angst vor den Reaktionen anderer Menschen.

Ganz offen und ehrlich sagt der „Frühstücksfernsehen“-Moderator auf der Couch im beliebten TV-Format: „Heute schäme ich mich dafür vor acht Jahren, gesagt zu haben: ‚Wenn ich könnte, würde ich am liebsten eine Tablette nehmen, die mich ‚normal‘ macht.‘“

Vielmehr würde er seinem jüngeren Ich Mut zusprechen, zu sich zu stehen und offen und authentisch zu leben. „Lass dich nicht so beeinflussen von anderen. Mach das viel schneller. Lass gewisse Leute hinter dir. Hör nicht auf die und mache dein Ding“, hätte er sich gesagt. Zudem würde er sein jüngeres Ich gerne umarmen.

Der öffentliche Umgang mit Homosexualität erschwerte alles

Doch das damalige Problem war der öffentliche Umgang in seinem Umfeld mit dem Thema Homosexualität. „Wenn du als junger Mensch so etwas eingetrichtert bekommst, macht das extrem etwas mit einem“, sagt der „Frühstücksfernsehen“-Moderator sichtlich emotional bewegt.

Es sind ehrliche und emotionale Einblicke, die viele Sat.1-Zuschauer berühren und zudem vielen Menschen Kraft spenden. Unter einem Ausschnitt zur „Frühstücksfernsehen“-Ausgabe bei Facebook richten zahlreiche Zuschauer herzerwärmende Worte an Philipp Isterewicz. Sie stärken ihm den Rücken und sprechen ihm Mut zu.

„Du bist normal“, merkt eine Dame an. Eine weitere schreibt: „Sehr sympathisch! Es soll doch jeder sein Leben führen können, wie er oder sie es für richtig hält.“ Warum sind die süßen Männer immer schwul? „Aber hey, ich hoffe, dass er glücklich ist“, lautet der humorvolle Kommentar einer anderen Sat.1-Zuschauerin.