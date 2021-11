Peter Maffay gibt Großes bekannt – „Geht endlich los“

Es war ein Auftritt, der emotionaler nicht hätte sein können. Peter Maffay war am Samstagabend zu Gast in der „Giovanni Zarrella Show“ (ZDF), erhielt dort eine Ehrenauszeichnung und sang zusammen mit Moderator Giovanni seinen Hit „So bist du“.

Jetzt gibt der Ausnahmesänger noch etwas bekannt – und Peter Maffay selbst freut sich bereits riesig darüber.

Peter Maffay macht es öffentlich

Seine Karriere begann Peter Maffay bereits 1970, seitdem ist er aus dem Musikbusiness nicht mehr wegzudenken. In der „Giovanni Zarrella Show“ verkündete Gastgeber Giovanni seinen ganz persönlichen Rekord: „Ein Rekord für die Ewigkeit. 20 Nummer 1 Alben, so etwas hat es noch nie gegeben, nicht in Deutschland, nicht auf der Welt – ein Weltrekord.“

Ans Aufhören denkt der Sänger aber noch lange nicht. Im Gegenteil: Neues Album, neues Buch, Tour. Und darüber hinaus startet diesen Sonntag die neue Staffel seiner Talkshow „Peter Maffay – Begegnungen“. Auf Instagram macht der 72-Jährige dafür bereits eine große Ankündigung.

----------------------------------------

Das ist Peter Maffay:

Peter Alexander Makkay wurde am 30. August 1949 in Brașov (Rumänien) geboren

Zu Beginn seiner Karriere wurde er durch Schlager bekannt, seit 1974 spielt er hauptsächlich Rock, Country und Rock'n'Roll

Peter Maffay ist Miterfinder der Zeichentrickfigur Tabaluga

Der Musiker war bereits viermal verheiratet – im Dezember 2015 machte er seine Beziehung mit der 38 Jahre jüngeren Hendrikje Balsmeyer publik

Peter Maffay hat drei Kinder: Nina (*1984), Yaris (*2003) und Anouk (*2018)

----------------------------------------

Peter Maffay hat besonderen Gast in seiner Talkshow

„Liebe Freunde, diesen Sonntag (14.11.) geht es endlich los - unsere neue Staffel ‘Peter Maffay – Begegnungen‘ startet exklusiv auf MagentaTV.“

Jede Sendung habe ein bestimmtes Thema. Folge 01 stehe unter dem Motto „Für immer jung“, so Peter Maffay weiter und verrät obendrein: „Hierzu freuen wir uns auf einen ganz besonderen Gast - wir kennen uns seit 40 Jahren. Er hat gesagt: ‘Eine Mischung aus uns beiden wäre prima: Du wärest etwas lustiger. Und ich könnte besser singen.‘ Gesungen hat er trotzdem mit uns - wir freuen uns auf Thomas Gottschalk!“

---------------------------

Weitere Promi-/TV-News:

Peter Maffay mit ernsten Worten: „Die Situation ist brutal“

„Das Supertalent“: Zuschauer auf 180 – weil RTL diese Szene zeigt „Wird immer schlimmer!“

„The Masked Singer“: Mega-Überraschung bei Enthüllung! Zuschauer außer sich – „Furchtbar“

---------------------------

Die Sendung können seine Fans allerdings nur bei MagentaTV sehen. Um 17 Uhr geht es los. Erste Ausschnitte zeigt Peter Maffay bereits in einem kurzen Video. Darin erklärt sein besonderer Gast Thomas Gottschalk:

„Es gibt wenige, die so lange Wege zurückgelegt haben wie wir und ich bin mittlerweile ja ein Fan von Langstreckenläufern. Peter gehört dazu, ich gehöre dazu und es ist eine Handvoll von uns, die übrig sind.“

In der ZDF-Show von Giovanni Zarrella gab es schon vor Beginn einen Aufreger. Der Sänger und Moderator schickte IHR eine geheime Nachricht >>> (jhe)