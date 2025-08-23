RTL-Urgesteine privat: So lebt das Kult-Duo in Rente

Jahrzehntelang standen sie zusammen vor der Kamera, prägten RTL wie kaum jemand anderes. Die Rede ist von Peter Kloeppel (65) und Ulrike von der Groeben (67). Über 30 Jahre lang „RTL aktuell“ und jetzt? Rente! Doch wer denkt, die beiden liegen faul auf der Couch, irrt.

In einer neuen RTL-Kurz-Doku zeigen sie, wie sich ihr Alltag ohne Nachrichten-Stress anfühlt. Und der hat es in sich.

RTL-Urgestein hat Sehnsucht nach deutschem Brot

Von der Groeben blieb Köln treu. Statt Breaking News schreibt sie heute Bücher. „Freiheit beginnt jetzt!“ heißt ihr Werk. Dabei bietet sie Tipps für alle, die frisch im Ruhestand sind. Ihre Lieblings-Auszeit: Baltrum! Die Mini-Insel in Ostfriesland hat es ihr angetan.

Kloeppel dagegen hat die Koffer gepackt. Er lebt mit seiner amerikanischen Frau überwiegend in Florida.

Und doch gibt es eine Sache, die ihn wehmütig macht: Brot! „Ich vermisse deutsches Brot und Brötchen“, gesteht er dem Sender. „Wenn ich hier in Deutschland bin und in eine Bäckerei gehe, geht mir das Herz auf.“ In den USA backt er zur Not selbst. „Wenn ich also tatsächlich dann ganz ganz melancholisch werde und deutsches Brot will, dann mache ich mir selber eins.“ Mal klappt’s, mal klappt’s nicht.

Sein Rentner-Tagesplan ist fast strenger als früher die Sendung. Aufstehen zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr. Danach Sport und das gleich mehrere Stunden. Und mittags? Pflichtschläfchen! „Nach 60 Minuten bin ich wieder wach. Fühl‘ mich super, und dann kann der Nachmittag kommen.“ Na dann…

Zwischen April 1992 und August 2023 moderierten Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben 4.580 Ausgaben „RTL aktuell“. Jetzt sind sie Legenden im wohlverdienten Ruhestand.