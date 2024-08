90er Mega-Star Peter Andre ganz offen: „Ich dachte, ich muss sterben“

Er galt als einer DER Stars in den 90ern: Sänger Peter Andre eroberte die Charts mit seinem Mega-Hit „Mysterious Girl“ im Sturm. Doch der Erfolg hat auch seine Schattenseiten. Der heute 51-Jährige hatte während seiner Karriere mit psychischen Problemen, wie er nun erzählt. Doch niemand ahnte, wie schlimm es wirklich um den einstigen Popstar stand…

90er Star Peter Andre packt aus

Der Erfolgshit „Mysterious Girl“ brachte Peter Andre an die Spitze der Pop-Charts. Es war der erste große Hit von Sänger Peter Andre, einem gebürtigen Londoner, der in Australien aufwuchs und dort im Alter von 16 eine Castingshow gewann. Doch der Erfolg brachte natürlich auch Druck mit sich.

+++ Dieter Bohlen rührt mit emotionalen Worten: „Wer macht so etwas heutzutage noch?“ +++

Die Folge: Peter Andre litt an psychischen Problemen und hatte immer wieder mit Panikattacken zu kämpfen. In einem Instagramvideo, welches er gemeinsam mit einer Institution für mentale Gesundheit aufgenommen hat, packt er nun aus. „Ich dachte, ich würde sterben“, beginnt er den Clip. Was er dann erzählt, lässt einem das Blut in den Adern gefrieren.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Peter Andre lässt tief blicken

„Man glaubt buchstäblich, man wird sterben. Ihr Herz schlägt schnell, Ihre Handflächen werden irgendwie schwitzig und Sie bekommen einen Nebel im Kopf“, erzählt der einstige Popstar in dem Instagramvideo und fügt hinzu: „Man weiß nicht, was passieren wird, und glaubt, man kommt da nicht raus.“

+++ Jasmin Wagner macht irres Geständnis – sie knutschte mit absoluten Weltstars +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Mittlerweile geht es Peter Andre wieder besser. „Als ich begann zu verstehen, was das Problem war, und die Panikattacken jahrelang so regelmäßig – jeden Tag – auftraten, wollte ich darüber reden, weil es der einzige Weg war, wie es mir besser gehen konnte. Es war das Beste, was ich je getan habe“, zitiert ihn die „Daily Mail“. Peter verrät auch, dass ihm neben der Therapie auch Medikamente bei der Kontrolle seiner Panikattacken sehr geholfen hätten. Doch das sei nur eine kurzweilige Lösung gewesen, betont er.