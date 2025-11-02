Schlagerstar Peggy March plant radikalen Schritt – doch einiges bleibt offen!

Peggy March steht für die deutsche Schlagermusik der 1960er- und 1970er-Jahre. Mit ihren Klassikern wie „Mit 17 hat man noch Träume“ oder „Carnaby Street“ eroberte sie die Herzen zahlreicher Musikfans.

Die Amerikanerin überzeugte immer durch ihre Vielseitigkeit. So sang sie ihre Hits in englischer sowie in deutscher Sprache und feierte in beiden Ländern große Erfolge. Wer sie kennt, weiß, dass in ihrem Herzen beide Nationen einen wichtigen Platz haben.

Wie die 77-Jährige unserem Partnerportal „Schlager.de“ berichtet, denkt sie aktuell mehr denn je über eine Lebensveränderung nach. Was plant die Sängerin?

Peggy March ist dankbar für alles

Wenn man Peggy March zuhört, bemerkt man eines sehr schnell: Sie ist dankbar für ihre Karriereerfolge und ist bis heute stets bodenständig geblieben. „Ich hab wahnsinnig viel Glück in meinem Leben gehabt. Das sag ich immer wieder. Auch wenn ich mal die falschen Leute getroffen habe, waren sie für meinen Weg die Richtigen“, resümiert die Sängerin.

Genauso wie bei vielen anderen Menschen verlief ihr Lebensweg nicht immer geradeaus. Auch Schicksalsschläge und Fehler gehörten dazu. Schon im Alter von 18 Jahren feierte Peggy March zahlreiche Erfolge. Damals durfte sie laut US-Gesetz erstmals über ihr Geld verfügen.

Zu ihrem Entsetzen musste sie feststellen, dass ihr ehemaliger Manager ihr in drei Jahren erarbeitetes Vermögen komplett verprasst hatte. Aber davon ließ sie sich nicht unterkriegen. Auch besondere Augenblicke und Erfolge, wie ihr weltweiter Durchbruch oder die Geburt ihrer Tochter Sande, durfte Peggy March auf ihrem Weg erleben.

Peggy March enthüllt Umzugspläne

Und jetzt im Alter von 77 Jahren wird die Amerikanerin plötzlich nachdenklich. Sie denkt über eine radikale Veränderung nach. „Wahrscheinlich ziehe ich nochmal um“, offenbart sie „Schlager.de“.

Doch was ist der konkrete Grund dafür? Und ist schon klar, wann sie diesen Schritt gehen wird?