Paulina Ljubas privat: Eine Party kostete sie den Job

„The 50“, „Ex on the Beach“ und „Promi Big Brother“ – als knallharter Reality-Star hat Paulina Ljubas so ziemlich jedes Format durch. Mit ihrer frechen Art eckt sie damit immer mal wieder an. Aber was wäre Reality-TV auch ohne ein bisschen Drama? Im September 2025 mischt die Reality-Darstellerin Paulina Ljubas dann auch im „Sommerhaus der Stars“ bei RTL mit.

Reality-Stars haben nichts im Kopf? Ein böses Vorurteil. Denn das private Leben von Paulina Ljubas beweist an so manchen Stellen das Gegenteil. In einer Sache griff die Influencerin in der Vergangenheit aber oft daneben: Männer. Die Wahl ihres Partners bescherte Paulina Ljubas schon den ein oder anderen schlechten Tag. Ob das „Sommerhaus der Stars“ zum weiteren Treuetest wird?

Paulina Ljubas früher: Vor Reality-TV-Karriere knallhart gefeuert!

Anna Paulina Ljubas, im TV bekannt als Paulina Ljubas, wurde am 6. Dezember 1996 in Gelsenkirchen geboren – ihr Sternzeichen ist also Schütze. Ihr Papa ist Kroate, ihre Mama Deutsche. Mittlerweile hat es die Influencerin aber in eine andere Stadt verschlagen. Nach dem Abitur studierte Paulina Ljubas Modedesign in Düsseldorf, dann zog sie für ihr Psychologie-Studium nach Köln. Früher war Paulina Ljubas außerdem im Bodybuilding aktiv und als Bikinifitnessmodel tätig. Laut „web.de“ ist Paulina Ljubas 174 cm groß.

Beruflich ging sie dann aber doch einen anderen Weg, startete im Jahr 2020 eine Karriere in der Fernsehserie „Köln 50667„, wo Paulina Ljubas die Rolle der „Stella“ spielte. Eine Karriere von kurzer Dauer. Denn trotz Quarantäneverordnung ging Paulina Ljubas mit ihrem Freund Henrik Stoltenberg feiern und wurde prompt wegen „arbeitsrechtlichen Fehlverhaltens“ gefeuert, wie die „Bild“ berichtet. Darum hieß es: Ab ins Reality-TV!

Henrik Stoltenberg & Paulina Ljubas: Nach Fehltritt folgte heftige Anschuldigung

Mit Henrik Stoltenberg war Paulina Ljubas privat von Ende 2020 bis 2021 zusammen. Er ist Trainer und Ernährungscoach, im Reality-TV nach dem Anbandeln mit Darstellerin Aurelia außerdem als „Bon Schlonzo„-Typ bekannt. Ihre Beziehung unterzogen die beiden bei „Temptation Island VIP“ dem Treuetest – und scheiterten kläglich. Henrik vergnügte sich in der Villa mit einigen Girls, ließ sich auch den erotischen Lapdance einer Verführerin gerne gefallen – danach verschwanden die beiden zusammen im Gebüsch. Für Paulina Ljubas ein Grund, um Verführer Dominik Brcic vor laufenden Kameras zu küssen. Später kam es sogar noch dicker.

Bei „Ex on the Beach“ behauptete Dominik Brcic, mit Paulina Ljubas in der Show sogar Sex unter der Dusche gehabt zu haben. Als Paulina Ljubas in der Fernsehserie fremdging, brach Henrik Stoltenberg „Temptation Island“ direkt ab.

Mit Yasin Mohamed war Paulina Ljubas kurzweilig zusammen. Foto: imago images/STAR-MEDIA

Paulina Ljubas erlitt Fehlgeburt

Nach der Beziehung mit Henrik Stoltenberg war Paulina Ljubas privat kurz mit Yasin Mohamed zusammen. Zum Wiedersehen kam es nach der Trennung im Jahr 2023 bei „Ex on the Beach„, mit ihrem Ex-Freund hatte die Reality-Darstellerin sogar Sex vor laufenden Kameras. In einem Gespräch eröffnete Paulina Ljubas ihrem Ex, dass sie am Ende der Beziehung schwanger gewesen sei. Sie habe das Kind jedoch verloren.

Power-Couple: Paulina Ljubas und Tommy Pedroni stellen sich dem „Sommerhaus“

Sind Paulina Ljubas und Tommy Pedroni DAS Promipaar? Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Paulina Ljubas und Tommy Pedroni haben sich während ihrer gemeinsamen Teilnahme in der Fernsehserie „Germany Shore“ kennengelernt. Seit November 2023 sind Tommy Pedroni und Paulina Ljubas privat ein Paar, ihre Beziehung machten die beiden über ein gemeinsames Foto in Venedig öffentlich. Im Frühjahr 2025 nahm das Paar bei „Couple Challenge“ teil, wo sie Paulina Ljubas auf die Ex-Freundin von Tommy Pedroni stieß. Zwischen Sandra Sicoar und Paulina Ljubas kam es zu einer freundlichen Aussprache. Als Power-Couple konnten Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bei „Couple Challenge“ schließlich den Sieg einfahren. Ein gutes Zeichen, um sich weiteren Herausforderungen zu stellen.

Privat leben Pulina Ljubas und Tommy Pedroni gemeinsam in Nizza mit Tommys Hund namens Neo. Die Influencerin teilt Einblicke aus ihrem privaten Leben regelmäßig bei Instagram: Sie hat Pferde und reitet gerne. Im Herbst 2025 sind Paulina Ljubas und Tommy Pedroni zusammen im „Sommerhaus der Stars„, wo sie den Titel als „DAS Promipaar“ einholen wollen. Ob es ihnen gelingen wird?

Was Reality-Darstellerin Paulina Ljubas privat erlebt hat, weißt du jetzt. Du willst auch wissen, was bei Freund Tommy Pedroni privat abgeht? Das verraten wir dir hier.