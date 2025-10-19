„Let’s Dance“-Star blickt zurück auf Momente des Entsetzens – „Erinnere mich ganz genau“

Es sollte einer der schönsten Tage im Leben von Patricija Ionel werden – doch die Geburt ihrer Zwillinge wurde zum Albtraum. 20 Stunden lang hielt die „Let’s Dance“-Tänzerin die Wehen durch, begleitet von Angst und Unsicherheit.

Heute, ein Jahr später, können sie und ihr Mann Alexandru Ionel endlich offen über diese schwierige Zeit sprechen.

„Let’s Dance“-Star erinnert sich an das Drama

Sie wollen anderen Eltern Mut machen und aufklären – nicht nur Mitleid erregen. Zu Hause, wo noch Luftballons vom ersten Geburtstag der Zwillinge hängen, strahlen die beiden vor Dankbarkeit.

Die Geburt ihres älteren Sohnes Noelis 2022 verlief reibungslos – doch diesmal war alles anders. Der erste Zwilling, Elison Amory, kam schnell und ohne Komplikationen zur Welt. Vater Alex hielt den Jungen bereits im Arm, doch dann schlug die Stimmung im Kreißsaal um. Töchterchen Melody Amory hatte sich im Mutterleib falsch gedreht. Die Ärzte mussten hektisch eingreifen, während die Eltern bange Minuten durchlitten.

Nach acht schier endlosen Minuten kam Melody endlich zur Welt – in einer Steißlage, was große Risiken birgt. „Ich habe auch direkt gefragt: ‘Ist sie gesund? Alles gut?‘ Weil das war so was von wichtig für mich“, erinnert sich Patricija beim RTL-Interview. Als schließlich beide Zwillinge wohlauf auf ihrer Brust lagen, konnten die Ionels endlich durchatmen.

Harter Weg zurück

Doch die echten Strapazen für die junge Mutter fingen erst nach der Geburt an. Ein Blutgerinnsel, das sich in ihrer Gebärmutter gebildet hatte, sorgte für lebensgefährliche Komplikationen. „Ich erinnere mich ganz genau. Das war noch schlimmer als die Geburt selbst“, schildert die 30-Jährige. Medikamente schlugen nicht an, sodass sie die Schmerzen voll durchleben musste.

Glücklicherweise konnte sie sich dank der Unterstützung ihres Mannes schnell erholen. Die Ionels blicken voller Dankbarkeit auf die Fachkräfte zurück, die sie in dieser Ausnahmesituation begleitet haben.

„Mit unserer Geschichte möchten wir Frauen, die Zwillinge erwarten, aufklären“, erklärt Patricija. „Damit eine Frau, die auch gerade mit Zwillingen schwanger ist, Bescheid weiß, dass es sowas und sowas gibt.“ Heute feiert Patricija nicht nur die Gesundheit ihrer Kinder, sondern freut sich auch, bald wieder auf die „Let’s Dance“-Bühne zurückzukehren.