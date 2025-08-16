Tränen-Statement in der TV-Villa! Patricia Blanco hat in der Sat.1-Show „Villa der Versuchung“ erneut über ihr schwieriges Verhältnis zu Vater Roberto Blanco gesprochen – und packte dabei erschütternde Details aus.

„Ich habe seit 15 Jahren nicht mehr mit meinem Vater geredet“, gesteht Patricia im Gespräch mit Sara Kulka und Jasmin Herren. „Da sehr viele Dinge vorgefallen sind – unter anderem die Trennung meiner Eltern“ Weiter heißt es: „Dadurch ist eine mediale Schlammschlacht entstanden: Er hat nicht so gut über mich und meine Mutter geredet, da bin ich natürlich durchgedreht.“

Patricia Blanco: „Wenn mein Vater mich sieht, rennt er weg“

Während Roberto sein Leben offenbar unbeschwert weiterleben konnte, habe sie lange gebraucht, um wieder lachen zu können. „Früher habe ich mir selbst die Schuld gegeben. Ich sage mittlerweile, es liegt nicht nur an mir. Ich habe bestimmt Fehler gemacht, aber ich lieb ihn halt und finde ihn auch toll.“

Patricia nennt ihn einen Mann, der viel geleistet hat, über den sie „tolle Geschichten erzählen“ könne. Doch die bittere Erkenntnis: „Es ist halt nur schade, dass diese Vater-Tochter-Geschichte in diesem Leben nicht funktioniert hat. Aber es hat wohl seinen Grund.“ Ihren Frieden habe sie durch Vergebung gefunden. „Das war das Einzige, wie ich es geschafft habe, darüber hinwegzukommen.“

Wie groß der Bruch ist, zeigt eine Szene am Flughafen: „Ich habe ihn gesehen, hab ,Hallo Papa‘ gesagt – und er ist einfach an mir vorbeigegangen.“ Patricia trocken: „Der Mann, wenn der mich sieht, der rennt weg.“ Trotz dieser Verletzung schaut sie nach vorn: „Ich glaube, er hat daran nie gearbeitet. Ich habe sehr viel daran gearbeitet – nur so habe ich es geschafft, heute wieder fröhlich zu sein.“

