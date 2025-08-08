Patricia Blanco erstattet Anzeige: „Für mich hochgradig rassistisch“

Die „Villa der Versuchung“ wird zum echten Pulverfass mit juristischem Nachspiel! Dabei erhebt Reality-Star Patricia Blanco (52) heftige Vorwürfe gegen ihren Show-Kollegen Kevin Schäfer (35). Im Zentrum: Beleidigungen, Bodyshaming und ein Begriff, der alles eskalieren ließ. Aber was war passiert?

Bei der Aufzeichnung der Wiedersehensshow kam es laut „Bild“-Informationen zum Eklat. Patricia saß vor Kevin im Studio, beide mit Mikrofon verkabelt. Als Show-Ausschnitte über die Leinwand flimmerten, flogen verbal die Fetzen. „Zuerst war es eine Mischung aus Beleidigungen und Bodyshaming“, berichtet Patricia unter Tränen gegenüber dem Boulevard-Blatt. „Plötzlich sagte er zu mir: ‚Schau dich mal an, du siehst aus wie ein Affe!‘ Das ist für mich hochgradig rassistisch.“

Reality-Star soll Patricia Blanco als „Affe“ bezeichnet haben

Für die Tochter von Schlager-Ikone Roberto Blanco (88) ist der Fall klar: Die Grenze ist überschritten! Sie zeigte Schäfer wegen Beleidigung an. Die Anzeige liegt der Kriminalinspektion 5 in Köln vor, das Aktenzeichen „Bild“ ebenfalls. „Es reicht! Das sind Grenzen, die überschritten wurden. Ich leide sehr darunter, mir geht es nicht gut. Ich kann es immer noch nicht glauben“, so Blanco weiter.

+++ Plötzliche Wendung bei „Villa der Versuchung“ – „Das war die Rache“

+++

Auch ihr Management reagiert: Man habe bei der Produktionsfirma Banijay Germany die Herausgabe der Tonspur gefordert. „Wir hoffen, dass sie im Rahmen des Ermittlungsverfahrens von der Polizei als Beweismittel sichergestellt wird“, so Manager Daniel Wiese gegenüber dem Boulevard-Blatt. Kevin Schäfer will den Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen.

Im „Bild“-Gespräch gibt er zu: „Ja, das Wort ‚Affe‘ ist gefallen – aber nicht rassistisch gemeint!“ Und weiter: „Patricia hat mich vorher übelst beleidigt. Nannte mich magersüchtig, sagte, ich sehe aus wie ein Hund. (…) Schon in Thailand fielen bereits homophobe Äußerungen über mich, denen sie lachend zustimmte.“ Er kündigt rechtliche Schritte an: „Eine Gegenanzeige wurde bereits erstattet und sie wird Post von meiner Anwältin erhalten.“