Pastewka-Star Sabine Vitua verrät: „Würden wahnsinnig gerne weitermachen“

Es gibt Serien in Deutschland, auf die kann sich irgendwie jeder einigen. Die werden von jedem gemocht. „Stromberg“ beispielsweise ist so eine. Aber auch „Pastewka“. Zwischen 2005 und 2020 gab es knapp 100 Folgen der Comedy-Serie mit Bastian Pastewka als Hauptfigur und Namensgeber.

Folgen voller Spaß, Witz, und unglaublicher Schlamassel. Man denke nur an die Fahrrad-Fahrerflucht in Folge 1 oder die Episode mit dem Kicker, in der plötzlich Hitlers Taschentuch eine Rolle spielen sollte. Doch leider setzte Bastian Pastewka seiner Serie nach zehn Staffeln ein Ende.

Folgt auf das Stromberg- das Pastewka-Comeback?

Ein Ende, das weder die Fans, noch alle Schauspielerinnen und Schauspieler der Serie so richtig akzeptieren können. Der Wunsch nach weiteren Folgen, er ist noch immer groß. Auch bei Sabine Vitua, die Pastewkas stets ein wenig angeheiterte Managerin Regine spielte (Das ganze Interview mit Sabine Vitua kannst du hier nachlesen).

„Bastian ist da leider sehr, sehr klar, in dem, was er will. Er wollte immer genau 100 Folgen. Wir anderen würden aber wahnsinnig gerne weitermachen. Es gibt Ende Oktober eine lange „Pastewka“-Nacht im Cinedom in Köln. Die mussten schon weitere Kinos dazubuchen, weil der Ansturm so riesig war. Das ist doch toll. Das freut uns alle riesig. Wir sind ja auch über die Jahre sehr zusammengewachsen“, berichtet uns die Schauspielerin im Interview.

Man würde Bastian Pastewka aber dahingehend bearbeiten. „Nicht mit Druck, aber ich sage auch öffentlich immer wieder, dass ich die Serie sehr vermisse. ‚Pastewka‘ war ein berufliches Highlight“, so Vitua.

Und vielleicht nimmt sich der 53-Jährige ja ein Beispiel an Christoph Maria Herbst. Der ist nach langer „Stromberg“-Pause schließlich auch wieder in die alte Rolle geschlüpft. Wie sich das anfühlte und warum Stromberg nicht woke wird, verriet er uns im Interview.