Papst Franziskus‘ 60-Euro-„Swatch“-Uhr: Ihr Wert stieg in unfassbare Höhen

Papst Franziskus war ein bescheidener Mann. Einst arbeitete er in Argentinien als Türsteher und Hausmeister, später dann machte er eine Ausbildung zum Chemietechniker. Nach einer schweren Krankheit fand er seinen Glauben, trat einem Jesuitenorden bei, wurde Priester und 2013 schließlich Papst. Am Ostermontag des Jahres 2025 endete das Leben von Jorge Mario Bergoglio, wie Franziskus mit bürgerlichem Namen hieß. Am Vormittag des 21. Aprils gab der Vatikan den Tod des Oberhauptes der katholischen Kirche bekannt.

In Erinnerung bleiben die Geschichten rund um Papst Franziskus. Die kleinen Gesten. So auch eine besondere Begebenheit rund um seine Uhr. Trug Papst Franziskus doch nicht etwa eine teure Rolex, oder etwa ein Modell der italienischen Uhren-Manufaktur Panerai. Nein, der Papst mochte es bescheiden. Er trug eine Swatch.

Swatch von Papst Franziskus brachte ein Vermögen ein

Genauer gesagt eine „Twice Again“-Swatch mit der Referenznummer SO29B703. Eines der einfachsten Modelle des Schweizer Konzerns. Kostenpunkt im Online-Shop: Gerade einmal 60 Euro. Doch das unprätentiöse schwarz-weiße Modell schien Franziskus zu gefallen. Und es sollte auch noch einem guten Zweck dienen.

So schrieb Pfarrer David Ricken aus Green Bay, Wisconsin, im Mai 2022 einen Brief an Papst Franziskus. Darin ging es um Brian LaViolette. Dieser war im Alter von 15 Jahren bei einem Schwimmunfall ums Leben gekommen, wie die „GQ“ berichtet. Seine Eltern hatten daraufhin eine Stiftung gegründet, die sich zur Aufgabe gemacht hatte, Geld für angehende College-Studenten zu sammeln. Unter anderem durch eine Auktion, in der Uhren bekannter Menschen versteigert werden sollten. Begab es sich doch, dass Brian ein leidenschaftlicher Uhrensammler war.

Papst Franziskus ließ sich nicht lange bitten. Er wies seinen persönlichen Sekretär Fabio Salerno an, seine Swatch für die Uhrenauktion zu spenden. Und machte das einfache Basismodell zur teuersten Swatch der Welt.

Denn die Bieter waren ganz heiß auf die Uhr des Papstes. 56.250 Dollar brachte der Zeitmesser und wurde damit ganz nebenbei zur teuersten Swatch aller Zeiten.