Panagiota Petridou teilt kurioses Fan-Nacktbild – Martin Rütter reagiert sofort

Die Fernsehmoderatorin Panagiota Petridou ist dafür bekannt, ihre Community stets auf dem Laufenden zu halten. Dabei gewährt sie humorvolle und überraschende Einblicke in ihren privaten und beruflichen Alltag. Doch ein aktueller Beitrag sticht besonders heraus, er macht sogar Hundeprofi Martin Rütter ziemlich baff.

Sie sind für viele Stars eine lästige Begleiterscheinung auf Social Media: unerwünschte Nacktfotos in den privaten Nachrichten. Auch Panagiota Petridou bleibt davon nicht verschont. Die 46-Jährige staunte nicht schlecht, als plötzlich ein männlicher Fan ihr ein Foto seines Gesäßes in die Instagram-DMs schickte.

Martin Rütter enthüllt einen möglichen Grund

Selbstverständlich muss sie dieses Foto sofort mit ihrer Community teilen. Fassungslos schreibt sie: „Also einen Hintern zu senden, ist ganz neu! Was will der Autor mir dazu sagen? Wieso versendet man seine Genitalien? Ich checke es nicht.“

++ auch für dich interessant: Martin Rütter: „Ich hab echt Scheisse gebaut“ ++

Ihr unerwarteter Beitrag schlägt sofort hohe Wellen. Zahlreiche Anhänger und Stars melden sich zu Wort, darunter auch Hundeprofi Martin Rütter. Er sorgt nach Panagiota Petridous Meinung für die „Top Antwort“.

„Ich glaube, er möchte, dass du ihm mit Schwung in den Arsch trittst“, lautet Rütters humorvolle Reaktion. Comedian Gianpaolo „Joe“ di Nardo kann es sich ebenfalls nicht verkneifen, zu kommentieren. „Ich habe jetzt irgendwie Bock auf Caprese“, kommentiert er.

„Was stimmt mit den Leuten nicht?“

Und auch die User-Reaktionen sprechen eine deutliche Sprache. Ein männlicher Nutzer merkt an: „Es gibt nur eine Antwort: Er will bestimmt hinten herum fragen, ob vorne herum was zu machen ist.“ Ein weiterer schreibt fassungslos: „Die Frage ist: Was stimmt mit den Leuten nicht? Man weiß es nicht…“

Schlussendlich beweisen Panagiota Petridou, Martin Rütter und Gianpaolo „Joe“ di Nardo, dass man unerwarteten und lästigen Nacktfotos auch anders begegnen kann. Mit Humor und Zurschaustellung sorgen sie vielleicht für ein Umdenken. Es bleibt spannend, ob diese öffentliche Reaktion Wirkung zeigt. Werden sich in Zukunft weniger pikante Fotos in den Privatnachrichten von Panagiota Petridou befinden?