Paco Herb privat: DAS steckt hinter dem Reality-TV-Star

Paco Herb ist aus der deutschen Reality-TV-Landschaft kaum noch wegzudenken. Doch wer ist der gebürtige Hannoveraner eigentlich abseits der Kameras? In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf das Privatleben von Paco Herb – von seiner Karriere als Bademeister und Soldat bis hin zu seinen Beziehungen und aktuellen TV-Erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
- Wer ist Paco Herb? – Steckbrief und Karriere
- Paco Herb und die Liebe – wer ist seine Freundin?
- TV-Formate & Erfolge – Paco Herb im Reality-Universum
- Paco Herb in Realityshows: Frauenschwarm mit Dramen
- Paco im „Promi Big Brother“-Container
- Zwischen Soldatenleben und Reality-Star
Wer ist Paco Herb? – Steckbrief und Karriere
|Bürgerlicher Name
|Pascal Herb
|Alter
|Geboren am 21.10.2995 – aktuell 29 Jahre alt
|Geburtsort
|Hannover
|Größe
|Wird auf 1,80m geschätzt
|Beruf
|Ex-Soldat, Bademeister, Realitystar
|(Ex-)Freundin
|Bianca Balintffy („Love Island“ Sieger)
Ex-Bachelorette Melissa Damilia
Realitystar Yeliz Koc
unbestätigte Beziehung mit Influencerin Bella Kraus
Bevor Paco Herb ins Rampenlicht trat, diente er vier Jahre lang als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Anschließend absolvierte er eine zweite Ausbildung zum Bademeister – eine bodenständige Karriere, die er später gegen die TV-Welt eintauschte.
Sein TV-Debüt gab Paco 2021 in der Daily-Soap „Echt Fame“ auf RTL Zwei, ehe er noch im selben Jahr als Kandidat bei „Love Island“ größere Bekanntheit erlangte. Zusammen mit Biana Balintffy gewann er die fünfte Staffel der Datingshow und das Preisgeld von 50.000 Euro – doch das Liebesglück hielt nur zwei Monate.
Briefträger oder Soldat? Was wirklich hinter Pacos Bundeswehr-Zeit steckt
2025 kam das Gerücht auf, der Realitystar soll als Briefträger bei der Bundeswehr gearbeitet haben – nicht als Soldat. Die Vorwürfe sorgten für Kommentare in den sozialen Medien, in denen sich über ihn lustig gemacht wurde.
Einige Realitykollegen nahmen ihn online in Schutz – er selbst äußerte sich nicht dazu und ignorierte die Gerüchte.
Paco Herb und die Liebe – wer ist seine Freundin?
Die Liebesgeschichten von Paco Herb sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Nach dem Ende mit Biana folgte eine kurze, öffentlich geführte Beziehung mit Ex-Bachelorette Melissa Damilia, die ebenfalls nach rund zwei Monaten scheiterte. Damals gab Melissa die Trennung über Instagram preis. Auch mit Realitystar Yeliz Koc soll er liiert gewesen sein.
2023 verriet Paco in der Wiedersehensshow der dritten Staffel „Are You The One – Realitystars in Love“ seinen aktuellen Beziehungsstatus: er ist wieder vergeben. Den Namen seiner neuen Freundin hielt Paco jedoch geheim.
Diesmal klappte es wohl ganz ohne Datingshow: Im Laufe des Jahres 2024 kam heraus, dass der Realitystar mit Bella Kraus zusammen sein soll. Diese Information wurde in einem Instagram-Livestream von Paulina Ljubas und Jennifer Degenhardt publik gemacht. Die Beziehung begann offenbar nach seinem Geburtstag im Oktober 2023, jedoch fehlt bis heute eine offizielle Bestätigung von Paco und Bella selbst.
Bella Kraus: Influencerin, Mutter & Ex von Mimi Kraus
Isabel „Bella“ Kraus ist YouTuberin und Influencern – mit über 500 Tausend Followern auf Instagram. Als Mutter von vier Kindern teilt sie auf Social Media ihren Familienalltag als teils Alleinerziehende. Vater ihrer Kinder und der einstige Mann an ihrer Seite war Handballspieler Mimi Kraus. Trotz der Trennung versuchen sie, als Team für die Kinder zu funktionieren.
TV-Formate & Erfolge – Paco Herb im Reality-Universum
Der gebürtige Hannoveraner ist längst mehr als ein einstiger Gewinner der RTL Zwei Datingshow „Love Island“. Er hat sich in zahlreichen Formaten als fester Bestandteil der Reality-Szene etabliert:
- „Are You The One? – Realitystars in Love“ (2023)
- „Good Luck Guys“ (2023) – Survival-Show auf Joyn
- „Kampf der Realitystars“ (2022) – dritte Staffel
- „Fame Fighting“ (Herbst 2023) – verlor schon in der ersten Runde im Boxring
- „RTL Turmspringen“ (Januar 2024) – Synchronspringen mit Zico Banach
- „The 50“ (März 2024, Amazon Prime) – gewann die Gameshow und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro für einen seiner Follower
Sein sportlicher Ehrgeiz zeigt sich nicht nur in TV-Formaten, sondern auch im Privatleben: Paco betreibt regelmäßig Ausdauer- und Kraftsport.
Paco Herb in Realityshows: Frauenschwarm mit Dramen
Besonders durch seine lockere und offene Art fällt Paco in Formaten auf – und kommt bei den Kandidatinnen gut an. Vor allem in Datingshows lässt der Bademeister nichts anbrennen und nimmt sich was er will. Bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ ließ er Kandidatin Sandra Sicora nach mehreren Flirts abblitzen – trotz intimer Momente zwischen den beiden. Sandra heizte anschließend die Gerüchte um ein Techtelmechtel nach den Dreharbeiten an. Paco hingegen stritt diese auf Instagram in einer Fragerunde ab, mit den Worten:
„Ich kann euch versichern, dass nach der Show zwischen Sandra und mir definitiv nichts lief. Brief und Siegel.“
Paco im „Promi Big Brother“-Container
Im Oktober 2025 startet die neue Staffel „Promi Big Brother“ – und Paco ist dabei! Dort muss er sich gegen Realitystars wie Andrej Mangold oder Laura Lettgen beweisen.
In einem Interview mit Sat.1 sprach er über seine bevorstehende Teilnahme und gab zu, dass ihm besonders der mögliche Verzicht auf Hygieneartikel Sorgen mache:
„Den größten Respekt habe ich davor, dass Hygieneartikel fehlen könnten.“
Auch der mögliche Mangel an Essen im „Promi Big Brother“-Container könnte für die Kandidaten zur Herausforderung werden. Da macht sich der Realitystar jedoch wenig Sorgen und sieht es eher als Gelegenheit, wieder etwas fitter zu werden.
Seinen Ehrgeiz und körperliche Fitness hat er bereits in TV-Auftritten wie „RTL Turmspringen“ unter Beweis gestellt – jetzt muss er nur noch die Nerven im Container bewahren.
Zwischen Soldatenleben und Reality-Star
Ob als Zeitsoldat bei der Bundeswehr, Bademeister oder Reality-Gewinner – Paco Herb hat einen ungewöhnlichen Lebensweg hinter sich. Während seiner Fernsehkarriere weiter Fahrt aufnimmt, hält er sein Privatleben größtenteils bedeckt. Doch gerade das macht ihn für viele Fans so interessant.
