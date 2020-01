Ozzy Osbourne unheilbar krank: „Eine fürchterliche Herausforderung für uns alle“

Skandal-Rocker Ozzy Osbourne geht mit einer schrecklichen Nachricht an die Öffentlichkeit. (Archivfoto)

Schockdiagnose für Ozzy Osbourne! Den Musiker Ozzy Osbourne hat man vergangenes Jahr kaum noch in der Öffentlichkeit gesehen – jetzt offenbart er den Grund: Er ist unheilbar erkrankt!

Darunter leidet Ozzy Osbourne

In einem ernsten Interview bei „Good Morning America“ lässt Ozzy Osbourne die Bombe platzen: Er ist an Parkinson erkrankt!

Die Diagnose bekam Ozzy Osbourne im Februar 2019, seitdem kämpft er mit Unterstützung seiner Familie gegen die unheilbare Krankheit.

„Es war für uns alle eine schreckliche Herausforderung“, so der Skandal-Rocker. Vor der Diagnose habe er einen schweren Sturz gehabt, musste sich am Hals operieren lassen. „Das raubte mir die Nerven“, gesteht er bei „Good Morning America“.

Sharon Osbourne: „Es ist kein Todesurteil“

Und dann noch Parkinson. Frau Sharon, die während des Interviews an Ozzys Seite war, erklärt: „Es ist kein Todesurteil, aber es wirkt sich auf bestimmte Nerven im Körper aus. Und es ist, als hätten Sie einen guten Tag, noch einen guten Tag und dann einen wirklich schlechten Tag.“

Seit 1982 verheiratet: Ozzy Osbourne und Frau Sharon. Foto: imago/Landmark Media

Ozzy Osbourne verschob seine für 2019 geplante Welttournee, nimmt seitdem Medikamente gegen die Krankheit, hielt sich aus der Öffentlichkeit raus.

Warum der Brite seine Erkrankung jetzt öffentlich macht? Ozzy: „Ich bin nicht gut mit Geheimnissen. Ich kann nicht mehr damit rumlaufen, weil mir die Ausreden ausgehen, weißt du?“.

Trotzdem dürfen seine Fans aufatmen: Ozzy Osbourne kommt wieder zurück! Er hat Kraft gesammelt, veröffentlicht am 21. Februar mit „Ordinary Man“ sogar ein neues Album. Und will sogar auf Tour gehen, wie er im Interview erklärt: „Ich möchte meine Fans sehen. Ich vermisse sie so sehr.“ (kv)