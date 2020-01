Ozzy Osbourne: Erschreckende Worte – „Werde nicht mehr lange da sein“

Die Sorgen um Ozzy Osbourne reißen nicht ab. Erst vor einigen Tagen schockte er seine Fans bei „Good Morning America“ mit seiner Parkinsons-Diagnose. Nun legt der Ex-Black-Sabbath-Frontman mit erschreckenden Worten nach.

Im Februar 2019 wurde Ozzy Osbourne mitgeteilt, dass er an Parkinson erkrankt ist, und nicht mehr lange da sein werde. Der 71-Jährige verschob seine für 2019 geplante Welttournee, nimmt seitdem Medikamente gegen die Krankheit und hält sich aus der Öffentlichkeit raus.

Ozzy Osbourne spricht offen über seine Krankheit

Doch nun spricht der Sänger ganz offen über seinen gesundheitlichen Zustand. „Ich werde in weiteren 15 Jahren nicht mehr hier sein, oder wie viele auch immer, aber ich werde mich nicht mehr damit befassen“, gibt Ozzy Osbourne in einem neuen Interview beim US-Sender ABC offen zu.

Ozzy Osbourne mit Tochter Kelly und Frau Sharon. Foto: imago images/ZUMA Press

„Es war eine schreckliche Herausforderung für uns", erklärte der Rockmusiker über das vergangene Jahr. Das Jahr 2019 sei die Hölle für ihn gewesen. Er habe sich am Hals operieren lassen, was ihn Nerven gekostet habe. „Ich habe herausgefunden, dass ich eine milde Form von ... habe “, sagte er im TV-Interview und schaut zu seiner Frau Sharon (67) herüber.

+++ Ozzy Osbourne: Schockdiagnose – Sänger unheilbar krank +++

„Es ist Parkin 2, eine Form von Parkinson“, beendet die seinen Satz.

+++ Markus Lanz (ZDF): Peter Maffay lässt Bombe platzen – Markus Lanz reagiert eindeutig +++

Osbourne glaubt an sein Comeback

Doch Ozzy Osbourne will sich von der Diagnose nicht unterkriegen lassen. Sein Plan: Er will so schnell wie möglich auf die Bühne zurückkehren. „Wenn es mir gut geht, werde ich darauf hinarbeiten.“ Fünfmal die Woche Physiotherapie, er will sein Bestes geben.

-----------------

Das ist Ozzy Osbourne:

John Michael „Ozzy“ Osbourne wurde am 3. Dezember 1948 in Birmingham-Aston geboren

Ozzy Osbourne wurde als Sänger der Rock-Band Black Sabbath bekannt

Er trägt die Beinamen Godfather of Metal (Pate des Metal) und Prince of Darkness (Fürst der Finsternis)

----------------

+++ ZDF: Moderatoren-Urgestein hört auf! Rätsel um Nachfolge +++

Auch seine Familie hält am Glauben an seine Rückkehr fest. „Zu sehen, wie weit Dad dieses Jahr gekommen ist und wie weit er allein in der letzten Woche gekommen ist, war einfach unglaublich“, erklärt seine Tochter Kelly (35). Sich zu öffnen und allen die Wahrheit über seinen Zustand zu sagen, sei wie ein Gewicht gewesen, dass man von seinen Schultern genommen habe. (jg)