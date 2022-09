Otto Waalkes: Endlich darf er es allen zeigen – „Wurde auch Zeit“

Otto Waalkes ist eine Legende. Der Komiker aus Ostfriesland begeistert schon seit Generationen seine Fans. Während die ersten Ottos Witze noch auf Schallplatte hörten und seine Filme auf VHS schauten, können die Otto-Anhänger heutzutage ihrem Liebling sogar auf Instagram folgen.

Verständlich also, dass die neueste Nachricht des Kult-Ostfriesen die Otto-Waalkes-Anhänger zum Beben brachte. So warf der Komiker einen Blick in den Duden und was er dort sah, konnte er nicht lange für sich behalten.

Otto Waalkes: Sein Ottifant hat es in den Duden geschafft

Ottos Schöpfung ist nämlich im neuesten Nachschlagewerk vertreten. Genauer gesagt: Der Ottifant. Das niedliche Mischwesen aus Otto und Elefant hat es echt als Eintrag in den ehrwürdigen Duden geschafft.

Otto Waalkes: Mit diesen Filmen machte der Ostfriese ein Vermögen

Otto – der Film (1985)

Otto – der neue Film (1987)

Otto – der Außerfriesische (1989)

Otto – der Liebesfilm (1992)

Otto – der Katastrofenfilm (2000)

7 Zwerge – Männer allein im Wald (2004)

Otto’s Eleven (2010)

Geheimakte Otto Waalkes: Harry Hirsch auf Spurensuche

Catweazle (2021)

Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft

„Staaark – mein Ottifant steht jetzt im Duden! Da kann ich jetzt immer nachlesen, wie man den richtig schreibt und ausspricht, wo er eigentlich herkommt und sogar wie sein Genitiv ist. Ich wusste gar nicht, dass er einen Genitiv hat – den hat er mir nie gezeigt“, witzelt der 74-jährige Emdener.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und auch die Fans sind sichtlich begeistert ob der Ehrung. „Ooohhh, tierisch. Völlig zurecht, finden wir die Ottifanten jetzt endlich im Duden“, jubelt ein Fan. Und ein weiterer ergänzt: „Na, wurde auch Zeit, dass dieses Wort und Kulturgut in jenes Buch reinkommt.“

Otto Waalkes bringt seine Fans nicht nur zum Lachen. Der Kult-Ostfriese regt seine Anhänger auch gerne mal zum Nachdenken und Rätseln ein. So wie bei diesem Bild, von Otto Waalkes selbst gemalt.