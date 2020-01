Oscars: Nominierungen raus – DIESER Verbrecher ist der große Favorit

Es war abzusehen, nun ist es raus. Der Film über einen der größten Verbrecher der Comic-Geschichte ist DER Oscar-Favorit 2020.

So ist der „Joker“ gleich in elf Kategorien nominiert. Dicht gefolgt von Martin Scorseses „The Irishman“, dem Weltkriegsdrama „1917“ und Quentin Tarantinos „Once upon a time in Hollywood“ mit jeweils zehn Oscar-Nominierungen.

Oscars: Diese Filme sind nominiert

Sechs Nominierungen sahnten „Little Women“ von Greta Gerwig und „Marriage Story“ von Noah Baumbach ab. Den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle könnten Charlize Theron („Bombshell“), Cynthia Erivo („Harriet“), Scarlett Johansson („Marriage Story“) und Saoirse Ronan („Little Women“) und Renée Zellweger („Judy“).

-------------

Das sind die Oscars:

Der offizielle Name der Oscars ist Academy Award of Merit

Er ist der bekannteste Filmpreis der Filmindustrie

Er wird alljährlich von der US-amerikanischen Academy of Motion Picture Arts and Sciences für die besten Filme des Vorjahres verliehen

Die bisher letzte Verleihung fand am 24. Februar 2019 in Los Angeles statt

Die Auszeichnung wurde am 12. Februar 1929 vom damaligen Präsidenten der MGM Studios, Louis B. Mayer, ins Leben gerufen

Der Oscar wird in einer gemeinsamen Zeremonie in derzeit über 30 verschiedenen Kategorien vergeben

Die Preisträger erhalten eine Statuette, die einen Ritter mit einem Schwert auf einer Filmrolle darstellt

---------------------

Der Joker ist Favorit auf einen Oscar. Foto: imago images

Für den besten Hauptdarsteller sind Leonardo DiCaprio („Once Upon a Time in Hollywood“), Antonio Banderas („Leid und Herrlichkeit“), Adam Driver („Marriage Story“), Joaquin Phoenix („Joker“) und Jonathan Pryce („Die zwei Päpste“) nominiert.

Brad Pitt, Al Pacino und Joe Pesci sind für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Laura Dern, Scarlett Johansson und Margot Robbie könnten den Oscar als beste Nebendarstellerin bekommen.

+++ „Joker“: Zuschauer sehen den Film – mittendrin rennen sie völlig schockiert aus dem Saal +++

Die Oscar-Verleihung findet am 10. Februar 2020 in Los Angeles statt.