Orlando Bloom: Peinliche Tattoo-Panne – auf seinem Arm steht nun...

Autsch, so viele Schmerzen und dann DAS. Hollywood-Star Orlando Bloom wollte sich ein Tattoo für seinen Flynn stechen lassen. Der heute Neunjährige wurde am 6. Januar 2011 geboren. Um 9.03 Uhr.

Naheliegend also, dass sich Orlando Bloom die Ziffern 01 06 2011 09 und 03 stechen ließ. So weit so unproblematisch. Doch dann hatte der Tätowierer anscheinend einen Blackout. Denn anstelle des Namens Flynn stach er Bloom den Namen 'Frynn' in Morsezeichen auf den Arm.

Orlando Bloom: Mann von Katy Perry leistet sich bösen Tattoo-Fauxpas

Doch Tätowierer Balazs Bercsenyi zeigte sich reumütig. Bei Instagram teilte der Künstler ein Bild von Orlando Blooms Unterarm, schrieb dazu „Yes, a dot is missing, we know, it will be fixed“ (zu Deutsch: „Ja, wir haben bereits bemerkt, dass ein Punkt fehlt. Wir werden das reparieren“)

Na immerhin, dann kann Orlando Bloom seinem Sohn bald ein korrektes Tattoo vorführen. Und seine Freundin Katy Perry wird das Tattoo eh nicht stören. Vermutlich hat sie dazu auch gerade gar keine Zeit.

Schließlich wollen sich Katy und Orlando in Kürze das Ja-Wort geben. Möchte man den Insidern Glauben schenken, stresse das die 35-Jährige aber sehr. So habe sich Katy Perry beispielsweise noch nicht auf einen Hochzeitssänger festlegen können.

Das ist Orlando Bloom:

Orlando Jonathan Blanchard Bloom wurde am 13. Januar 1977 in Canterbury, England geboren

Er ist ein britischer Schauspieler

Zu seinen größten Erfolgen zählen die „Herr der Ringe“- und „Fluch der Karibik“-Reihen

Hochzeit mit Katy Perry steht an

Orlando Bloom und seine Freundin Katy Perry. Foto: imago images

Gerüchten, es könne sich dabei um Schmusesänger Lionel Richie handeln, erteilte Katy bei US-Talkmaster Jimmy Kimmel aber eine Absage. Er sei schlichtweg zu teuer, so die „I kissed a girl“-Sängerin.

Vermutlich aber eher im Scherz. An Geld dürfte es bei Orlando Bloom und Katy Perry wohl eher nicht mangeln.