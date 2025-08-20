Omega-Rarität bei „Bares für Rares“: Der Groschen fällt erst spät

Omega – allein bei dem Namen klingeln Uhren-Freunden auf der ganzen Welt die Ohren. Modelle wie die legendäre „Seamaster“ oder die „Speedmaster“ dürfen heutzutage in keiner gut sortierten Sammlung fehlen. Doch die Schweizer Luxus-Uhrenmanufaktur setzte nicht nur größte Qualitätsmaßstäbe an ihre Zeitmesser, sondern auch an die Verpackung eben jener, wie sich nun in der Mittwochs-Ausgabe von „Bares für Rares“ zeigte.

Dass die Uhrenboxen beim Weiterverkauf wichtig sind, weiß jeder, der schon mal eine hochwertige Uhr besessen hat. Das Full-Set, man kennt es. Doch meistens sind diese aus Karton, bei sehr teuren Uhren auch gerne mal aus Holz oder Leder. Eine Uhrenbox aus Silber, wie sie Monika und Uwe Donath aus Goldbach mit zu „Bares für Rares“ gebracht hatten, ist dagegen etwas Besonderes. So besonders, dass das Paar noch nicht einmal wusste, dass es sich um eine Uhrenbox handelte.

Eine Omega-Box bei „Bares für Rares“ – aber wofür?

So vermutete Monika, dass es sich um eine Zigarrenkiste handelte. Ein Irrtum, dem zunächst auch „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter aufgesessen war. Doch irgendwann fiel der Groschen, wenn auch spät. „Diese silberne Dose ist mit Zedernholz ausgeschlagen. Da vermutet man natürlich, es käme für Zigarren infrage, oder Zigaretten. Aber dem ist nicht so“, machte Heide Rezepa-Zabel es spannend.

Um dann das kleine Logo auf der Vorderseite in die Runde zu halten. Das legendäre Symbol der Firma Omega. „Ohhh, ahhh, Mensch, da hätte man drauf kommen können“, erkannte es Horst Lichter natürlich sofort. Und auch Monika erinnerte sich: „Jetzt weiß ich es. Meine Tante hat lange bei Omega gearbeitet.“ Und so war auch direkt klar, das ist etwas ganz Besonderes. Nämlich die Uhrenbox, die Omega 1956 für die „Constellation“ herausgegeben hatte.

Zigarrenbox oder Uhrenschachtel – das ist hier die Frage. Foto: Screenshot ZDF

Leider jedoch war die Box nicht mehr in allerbestem Zustand. Dennoch: Sie war aus echtem Silber gefertigt, hatte also ihren Wert. Und der lag laut ZDF-Expertin Heide Rezepa-Zabel bei 300 bis 350 Euro. Das passte mit dem Wunschpreis zusammen, und so ging es zu den Händlern.

Doch auch die dachten zunächst an eine Zigarrenkiste. Weit gefehlt. Schnell war aber auch Wolfgang Pauritsch und Co. klar, was sie da vor sich hatten. Und so ging die Box schlussendlich für 420 Euro nach Österreich.