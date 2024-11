Oliver Sanne privat: „Macho“ und „Prolet“ – DAS steckt hinter seinem neuen Body

Ex-Bachelor Oliver Sanne punktete bei den Kandidatinnen mit seiner lockeren Art, hatte bei Fans aber auch einige Sympathie-Schwierigkeiten. Nicht unbedingt in Sachen Liebe, sondern mit seinem Körper legte Oliver Sanne eine große Veränderung im TV hin. Vor der Kamera zeigt Oliver Sanne ein neues Selbst, doch wie tickt er eigentlich privat?

Anders als viele andere Reality-TV-Kandidaten ist Oliver Sanne nach seinem Auftritt bei RTL als Bachelor nicht vom einen Format zum nächsten getackert, sondern setzte sein Leben privat fort. Einige TV-Shows hat Oliver Sanne mitgenommen, doch was macht er heute überhaupt privat?

Oliver Sanne privat: So kam er zu seinem Muscle-Body

Nachdem Oliver Sanne sein Abitur in Bonn machte, folgte ein Studium der Fitnessökonomie in Köln. Der Muscle-Body von Oliver Sanne kommt also nicht von ungefähr. Auch beruflich legte Oliver Sanne seinen Fokus auf Ernährung, Fitness und Gesundheit. Der Fitnessökonom war als Leiter für Personal Training und Fitness tätig. Doch woher kommt die Begeisterung für das Thema? Hintergrund für das neue Body-Image ist ein drastischer Umstand in der Jugend von Oliver Sanne. Im Alter von 19 Jahren wog Oliver Sanne bei einer Körpergröße von 1,90 Metern stolze 120 Kilo. Irgendwann kam da die Erleuchtung: Für den Ex-Bachelor war es an der Zeit, den Körper neu zu formen.

Mit einer strengen Diät, viel Sport und einem strammen Trainingsplan nahm Oliver Sanne innerhalb von 14 Woche ganze 30 Kilo ab – der Startschuss für sein Mega-Sixpack. Der Wandel machte sich bezahlt. Im Jahr 2014 wurde Oliver Sanne zum Mister Germany gewählt, 2015 folgte die Teilnahme beim „Bachelor“. Doch bei dieser Veränderung sollte es nicht bleiben – weitere Muskeln zeichnen sich seit dem auf dem Körper von Oliver Sanne ab. Im Jahr 2021 nahm Oliver Sanne mit Sam Dylan bei der „Dschungelshow“ teil – 2024 sehen sie sich im „Sommerhaus der Stars“ wieder. Dort konnte Sam Dylan seinen Augen kaum trauen, als er das Hammer-Sixpack von Oliver Sanne sah und gleich mal abtastete. Sein Verdacht: Der Ex-Bachelor muss wohl Steroide eingeschmissen haben und zum Beauty-Doc marschiert sein. Gleich darauf ernannte Oliver Sanne den Kandidaten zur potenziellen Gefahr.

Oliver Sanne lernte privat Jil Rock kennen. Foto: imago images/Future Image

Ex-Bachelor Oliver Sanne lässt sich Millionärin durch die Lappen gehen – und findet große Liebe

Beim „Bachelor“ verteilte Oliver Sanne im Finale seine Rose an Kandidatin Liz Kaeber. Die Beziehung blieb, wie so oft bei der RTL-Show, aber nur für kurze Zeit bestehen. Schon in der Wiedersehensshow waren Oliver Sanne und Liz Kaeber wieder getrennt. Liz Kaeber äußerte, Oliver Sanne hätte nach der Rückkehr in sein privates Leben wieder zu seiner Ex-Freundin gefunden, von der er sich nicht lösen konnte. Heute dürfte ihn diese Entscheidung vielleicht unglücklich stimmen, wenn man einen Blick auf die Karriere von Liz Kaeber wirft – auf Instagram ist sie Follower-Millionärin. Beruflich war Oliver Sanne nach dem Bachelor privat als Personal Trainer und Manager in der Fitnessökonomie tätig.

Ins TV kehrte Oliver Sanne 2018 bei „Bachelor in Paradise“ zurück, war danach bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen. Im Jahr 2018 fand Oliver Sanne seine große – allerdings nicht im TV. Privat lernte Oliver Sanne die Sängerin Jil Rock kennen. Gerüchten zufolge sollen sich Oliver Sanne und seine Verlobte Jil Rock über einen One-Night-Stand kennengelernt haben, doch dazu gab es ein teilweise verneinendes Statement. Jil Rock äußerte, Oliver hätte wohl die Erwartung eines One-Night-Stands gehabt, doch die Begegnung sei dann anders ausgegangen. Beim „Promiboxen“ machte Ex-Bachelor Oliver Sanne seiner Freundin Jil Rock vor laufender Kamera einen Heiratsantrag – seit dem sind sie verlobt. Eine Hochzeit planten die Verlobten schon kurz darauf, doch dann machte ihnen Corona einen Strich durch die Rechnung.

Oliver Sanne machte mit Dschungelshow fatalen Fehler – aber wie ist es privat?

Im Jahr 2021 hieß es für Oliver Sanne: Ab in den Dschungel! Der Ex-Bachelor nahm an der Dschungelshow teil, flog allerdings schnell wieder raus. Besonders gut kam er bei den Zuschauern nicht an – was vor allem an seinen machohaften Sprüchen lag. Nach der Show beklagte Oliver Sanne sich beim Sender, man hätte ihn absichtlich unsympathisch dastehen lassen. Oliver Sanne gab aber auch zu, ein „Macho“ und „Prolet“ zu sein – RTL hätte das Ganze aber noch extremer dargestellt. Für den Ex-Bachelor steht fest: Er bereut seine Teilnahme in der Dschungelshow. Seine Verlobte Jil Rock klärte schnell auf, ihr Oliver Sanne wäre privat ganz anders – anhänglich, sensibel und unterwürfig.

Trotzdem wagte sich Fitnessökonom Oliver Sanne gemeinsam mit seiner Frau im Jahr 2024 in das „Sommerhaus der Stars“. Ob er sich dort von seiner privaten Seite zeigt, bleibt abzuwarten. Jedenfalls müsste sich Oliver Sanne inzwischen darüber bewusst sein, im TV ganz anders als im privaten Leben rüberzukommen.

