Oliver Pocher und Amira liefern sich irren Wettkampf – plötzlich ist er halbnackt

Dass Oliver Pocher nicht nur der lustige Spaßvogel sein kann, sondern sich auch darin versteht, ernste Töne anzuschlagen, machte der Komiker erst kürzlich deutlich. Als ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas meldete sich Pocher zu dem Blutbad in Hamburg zu Wort und sprach den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus.

Wenige Tage später sieht man jetzt ein ganz anderes Bild von ihm. Auf Instagram zeigt sich Oliver Pocher ausgelassen und in Partystimmung. Der Komiker war mit seiner Ehefrau auf der Geburtstagssause seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden in Paris und lieferte sich im schicken Restaurant gleich mal einen handfesten Wettkampf mit Amira.

Oliver Pocher und Amira Pocher zu Gast bei der Ex

Ungewöhnlich ist es allemal, dass sich Ex-Frau und Ehefrau so gut miteinander verstehen. Bei Amira und Alessandra scheint Oliver Pocher als Verbindungsglied definitiv keine Probleme dazustellen. Ganz im Gegenteil. Die Frauen verstehen sich blendend und zeigen sich gut gelaunt beim Feiern.

Der Mittelpunkt der Veranstaltung scheint aber nicht Geburtstagskind Alessandra gewesen zu sein, sondern Ex-Mann Oli. Videoaufnahmen auf Instagram zeigen, wie Oliver Pocher auf der Tanzfläche ordentlich loslegt und dabei die Hüllen fallen lässt.

Oliver Pocher und Amira geben beim Tanzen alles

„Pocher-Wettkampf – wer macht es besser?“, schreibt ein Gast zu dem Video einer Tanzeinlage des Komikers. Es stellt sich die Frage, wer liefert beim Tanzen mehr ab? Amira oder Oli? Bei Britney Spears‘ Klassiker „Hit „Baby one more time“, dreht Oliver Pocher richtig auf, hebt den Arm in die Luft und scheint die Musik mit jeder Faser seines Körpers zu fühlen. Dann legt Ehefrau Amira nach und zeigt ihr „Let’s Dance“-Können.

Die Mutter zweier Kinder tanzte 2022 noch in der RTL-Show mit, jetzt gab sie auf der privaten Tanzfläche Gas. Mit dem aufgeknöpften Hemd ihres Mannes kann Amira dann allerdings nicht mehr mithalten. Als der dann später noch seinen Bauch zum Bauchtanz entblößt, dürfte klar sein, wer den inoffiziellen Tanzwettbewerb gewonnen hat.