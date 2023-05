Oliver Pocher wütet bei „Stern TV“: Moderator muss eingreifen

Es ist ein leidiges Thema, das uns nun bereits seit einigen Monaten verfolgt: Die Preisexplosionen im alltäglichen Leben. Zwar merken die Verbraucher, dass sich die Preise so langsam wieder einpendeln, für Butter muss beispielsweise kein halbes Monatsgehalt mehr aufgewendet werden und auch Speiseöl ist mittlerweile wieder im Supermarkt vorhanden. Akut ist das Thema aber dennoch. Und so wurde es auch am Sonntag (21. Mai 2023) bei „Stern TV am Sonntag“ besprochen.

Mit im Studio war da auch wieder Oliver Pocher. Der hatte sich vor einigen Wochen bereits bei „Stern TV am Sonntag“ eine hitzige Diskussion mit ZDF-Moderatorin Sarah Bosetti geliefert, als es ums Thema Energie und „Letzte Generation“ ging. Und auch an diesem Wochenende ließ Pocher seinen Unmut frei heraus.

Oliver Pocher platzt bei „Stern TV am Sonntag“ die Hutschnur

Beim Thema Benzinpreise wusste der 45-Jährige nämlich durchaus mitzureden. „Abzocke. Ich verstehe auch sowieso nicht, warum da nicht mal irgendwann ein Riegel vorgeschoben wird, dass achtmal am Tag sich die Preise ändern“, so der Komiker.

+++ Oliver Pocher verzweifelt: „Die Hilflosigkeit ist das Schlimme“ +++

„Da blickt ja auch keiner durch“, warf „Stern TV“-Moderator Dieter Könnes ein und stachelte Pocher damit noch mehr an. „Es ist ja auch dasselbe drin. Das ist komplette Abzocke. Man weiß genau, wenn nicht so oft getankt wird, Mittagszeit ist günstiger, dann immer ab 17 Uhr ist es wieder teurer. Dann wieder kurz vorher, dann wird es wieder nachts teurer.“

Mehr Nachrichten:

Noch schlimmer sei es nur auf der Autobahn. „Das darfst du sowieso nicht. Kann ich jedem nur empfehlen. Nie auf der Autobahn. Das ist sowieso Schwachsinn“, so Pocher. Sein Tipp: Besser Fahrradfahren oder direkt von der Autobahn herunter. Das war dann auch der Punkt, wo Könnes die Ausführungen stoppen konnte. „Wir gehen jetzt erst mal zu Fuß, bevor wir das Fahrrad benutzen“, wandte der Moderator ein, setzte sich wieder auf seinen Platz und konnte so auch Oliver Pocher beruhigen.