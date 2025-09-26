Oliver Pocher: Lang geplante Reise zum Gazastreifen – er gibt detaillierte Einblicke

Oliver Pocher überrascht mit Fotos und Videos aus dem Gazastreifen. Der Comedian widmet sich kurz vor dem zweiten Jahrestag des Hamas-Massakers einem ernsten Thema.

Sonst kennt man ihn für seinen derben Humor. Nun zeigt er sich von einer anderen Seite und gewährt ernste Einblicke in die aktuelle Kriegssituation.

Oliver Pocher war im Nahen Osten

Oliver Pocher schildert seine Eindrücke gegenüber „Bild“. „Die Reise war keine spontane Idee. Ich habe mich wochenlang vorbereitet. Die Nahost-Expertin Raschel Blufarb von RTL hat vor Ort alles organisiert, sodass ich mit beiden Seiten sprechen kann. Ich wollte mir ein eigenes Bild vor Ort machen“, beschreibt er.

Der Gazakrieg bewegt Oliver Pocher schon einige Zeit. Seine Ex-Frau Amira ist Halb-Ägypterin. Daher ist dem Entertainer die muslimische Sichtweise auf den Konflikt bestens bekannt. 2019 reiste er mit seiner Ex-Partnerin Amira Aly durch Israel.

Damals besuchte der Entertainer auch Yad Vashem. Danach postete er: „Der Holocaust ist eines der dunkelsten Kapitel der jüngeren Geschichte und darf niemals vergessen werden!“ Auf seiner aktuellen Reise macht sich Oliver Pocher auch ein Bild vom besetzten Westjordanland.

Oliver Pocher wird deutlich

„In der Nacht war immer wieder Alarm. Man hört, wie in der Nähe Raketen und Bomben einschlagen. Da wird einem schon sehr flau im Magen. Aber für die Leute hier ist das leider Teil ihres Alltags“, beschreibt er seine Eindrücke gegenüber „Bild“.

Auf Instagram nimmt der 47-Jährige seine Fans mithilfe von Fotos und Videos hautnah mit. Diese zeigen bewaffnete Soldaten an einer Tankstelle und auch Bombenalarm in der Nacht ist zu sehen.