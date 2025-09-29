Oliver Pocher – „Gebe jeder traurigen Ex-Frau eine neue Heimat“

Comedian Oliver Pocher sorgt einmal mehr für Schlagzeilen – diesmal jedoch nicht mit einer TV-Show oder einem neuen Bühnenprogramm, sondern mit einem runden Jubiläum. Die 100. Folge seines Podcasts „Die Pochers! Frisch recycelt“ mit Ex-Frau Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden ist erschienen. Ein Meilenstein, den Pocher selbst so nicht erwartet hätte. Ursprünglich war das Format eine Übergangslösung nach dem Ende seiner Ehe mit Amira Pocher.

Im Gespräch mit „Bild“ blickt er zurück und macht dabei eine deutliche Ansage: „Mir war klar, dass die Zeit mit Amira endlich ist.“ Für ihn sei es selbstverständlich gewesen, die Trennung auch öffentlich zu thematisieren: „Wenn man einen Pärchen-Podcast macht, der mehr als 200 Folgen hat und drei bis vier Jahre macht, muss man im Moment der Trennung auch die Eier haben und weitermachen.“

Oliver Pocher erklärt Hintergründe für Podcast mit seiner Ex

Die Zusammenarbeit mit Amira sei nicht mehr möglich gewesen, als Gerüchte über ihre Nähe zu Motivationstrainer Biyon Kattilathu aufkamen. „Dadurch hat sich die Situation so schnell verändert, dass ich gesagt habe: Okay, jetzt haben Amira und ich keine gemeinsame Basis mehr, dass wir uns noch ernsthaft unterhalten können“, erklärt Pocher. Die Themen, über die das ehemalige Paar sprechen wollte, seien schlicht nicht mehr vorhanden gewesen.

Ein Vertrag mit Podcast-Anbieter Podimo über rund 20 Folgen musste jedoch erfüllt werden – eine Entscheidung war innerhalb von 24 Stunden fällig. Pocher fand schnell eine Lösung: Ex-Frau Sandy. Er erklärt: „Da wusste ich, dass sie auf jeden Fall zuverlässig ist. Auch die Idee fand ich gut, dass man das mit dem Ex-Partner macht.“

Zukunft des Podcasts

Mit Sandy läuft das Konzept – und Pocher hat ehrgeizige Ziele. „Von meiner Seite sollte der Anspruch sein, dass ich mehr Folgen mit Sandy mache als mit Amira. Die 200 sollten wir knacken“, so der 46-Jährige. Solange es den beiden Spaß mache und die Hörer dabei bleiben, sei kein Ende in Sicht.

Und Pocher denkt bereits weiter: In der jüngsten Vergangenheit wurde er häufiger mit Cathy Hummels auf Veranstaltungen gesehen. Ein Podcast mit ihr? Für Pocher durchaus denkbar: „Sie dürfen sehr gerne alle zu mir kommen. Ich gebe jeder traurigen Ex-Frau eine neue Heimat.“

Liebhaber seines Podcasts können nun also erstmal beruhigt sein und aufatmen. In welcher Form und mit welchem Partner Oliver Pocher seinen Podcast in Zukunft gestalten wird, steht allerdings noch in den Sternen!