Oliver Pocher gesteht: Sein Sohn war plötzlich verschwunden

Oliver Pocher liebt es, die Dinge auf seine Art anzugehen – auch wenn das manchmal turbulent endet. So startete der Entertainer kürzlich einen Familienausflug aufs Oktoberfest, mit seinen Kindern und ganz ohne Security.

In der neuesten Folge seines Podcasts „Die Pochers! Frisch recycelt“ plaudert er der „Bunte“ zufolge mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden über den Ausflug – inklusive der Schilderung einer brenzligen Situation. Ein verschwundenes Kind, eine unerwartete Begleitung und jede Menge Humor prägen den chaotischen Wiesn-Besuch, über den Sandy und Oliver herzlich lachen können.

Oliver Pocher sorgt für Chaos auf der Wiesn

Oliver Pocher sorgte bei seinem Oktoberfestbesuch mit den Kindern für einige Diskussionen – vor allem bei seiner Ex-Schwiegermutter. Sandy erzählt im Podcast, dass ihre Mutter wenig begeistert war, als sie vom geplanten Ausflug erfuhr. Grund waren Berichte über den Großeinsatz der Polizei, der zur vorübergehenden Schließung geführt hatte. Doch Oliver Pocher ließ sich davon nicht beirren.

Trotz ihrer Bedenken findet Sandy es „mutig“, dass Olli den Kindern diese Erfahrung ermöglichte. Sie vermutete jedoch, dass der fünffache Vater auf der Wiesn allein und im Chaos verloren wirken würde. Mit wem er unterwegs war, hielt Pocher allerdings vorab geheim. „Geht dich nichts an“, war seine Reaktion auf Sandys Nachfrage.

Plötzlich war sein Sohn weg

Am Ende überraschte Pocher alle: Seine Begleitung war niemand anderes als Sandys Mutter, die zuvor Bedenken geäußert hatte. Selfies mit Pocher, den Kindern und seiner Ex-Schwiegermutter machten die Runde – ein Moment, den Sandy kommentierte: „Das hat den Vogel einfach abgeschossen.“ Doch dann kam eine kurze Schrecksekunde.

Einer seiner Söhne verschwand plötzlich spurlos am Riesenrad. Pocher schildert sein erstes, erschrockenes Gedankenkarussell: „Wo ist denn der Kleine?“ Letztendlich war sein Sohn tiefenentspannt und meldete sich über die Lautsprecher zurück. „Ja, bringt ja nichts in Panik zu verfallen, der wird sich schon melden“, dachte Pocher gelassen.

Die Situation löste sich schnell auf, doch Sandy konnte sich eine Spitze nicht verkneifen: „Das war ja wirklich schon vorprogrammiert, dass du Minimum ein Kind verlierst.“ Pocher nahm es mit Humor und erklärte den Ausflug als beendet. Mit seiner Ex-Schwiegermutter zog er danach ins Käferzelt.

Ein kleiner Rat von Amira Aly an Pocher hätte alles erleichtert: Airtags für die Kinder, wie sie scherzhaft empfahl. Insgesamt verlief der turbulente Wiesn-Besuch für Oliver Pocher jedoch glimpflich – und mit gewohntem Humor. Die Geschichte klingt ganz nach einem typischen Pocher-Abenteuer, bei dem am Ende doch alles gutgeht.