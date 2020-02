Oliver Pocher in einem seiner Egal-Shirts.

Oliver Pocher packt aus: DAS passiert WIRKLICH in der Live-Show

Es ist DAS TV-Event, auf das ganz Deutschland hin fiebert. Oliver Pocher gegen Michael Wendler. Das Duell auf RTL elektrisiert die Massen.

Doch was soll in der Live-Show auf RTL überhaupt passieren? Bei „Stern TV“ packt Oliver Pocher nun aus.

„Ich freu mich, dass wir am Sonntag endlich aufeinandertreffen“, berichtet der Comedian bei Steffen Hallaschka. Und auch einige Details zum Duell konnte Oliver Pocher schon verraten.

Oliver Pocher packt aus: Das passiert am Sonntag

„Das wird nicht besonders groß. Die Leute müssen nicht erwarten, dass wir jetzt Bungeespringen oder irgendwas anderes machen. Wir wollen einfach mal, was viele Leute vom Fernsehen vermissen, live, spontan ein gutes Gespräch unter Feinden führen. Was man sich ja wünscht. Das ist doch, wenn da Putin, Erdogan und Trump sitzen, dann möchte man doch auch mal dabei sein“, so Pocher.

Das ist Oliver Pocher:

Oliver Pocher wurde am 18. Februar 1978 in Hannover geboren

Seinen ersten Fernsehauftritt hatte Pocher am 28. Oktober 1998 in der Nachmittags-Talkshow von Bärbel Schäfer

1999 wurde er für Viva gecastet

Später wechselte Pocher zu ProSieben

Oliver Pocher bestreitet Fake-Vorwürfe

Auf die Vorwürfe, der Streit zwischen Wendler und Pocher sei von langer Hand geplant, reagierte Pocher jedoch weniger humorvoll.

Michael Wendler. Sonntag kommt es zum Duell mit dem Pocher. Foto: imago images

„Wer wirklich glaubt, dass ich Michael Wendler gezwungen hätte, dass er einen Pick-Up-Truck geschenkt kriegt, dass das so peinlich inszeniert wird, dass ich mich darüber lustig mache, dass die Deutschen sich gegenseitig Schlüssel schenken, mit Sonnenbrillen. Das ist einfach entstanden. Bei mir ist das wie bei einem Klassenkasper. Ich sehe was, die Leute lachen, dann mache ich weiter. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt lass uns das zusammen machen. Die finale Entscheidung, dass es diese Show gibt, da sind ja ganz viele Parameter zu klären. Wir mussten erst einmal ein Studio finden, wo man das machen kann. Für mich war auch kurzfristig die Überlegung in der Arena Oberhausen das als großes Live-Event zu machen. Letztendlich ist es die Fernsehsendung geworden.“

Schade, live in der Arena wäre sicherlich auch witzig geworden.