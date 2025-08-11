Er kann es nicht lassen: Oliver Pocher schießt erneut – „Lügenbaronin“

Auf Instagram sorgt Comedian Oliver Pocher erneut für Aufsehen. Dieses Mal richtet er seine Kritik gegen Moderatorin Lola Weippert.

Pocher teilte einen Screenshot, der Lola in einem Krankenhausbett zeigt, und kommentierte bissig: „Wieder eine Bullshit-Aufmerksamkeitsgeschichte unserer kleinen Lügenbaronin Lola!“ Damit stellt er ihre Gesundheit und Absichten infrage.

Oliver Pocher über Lola Weipperts Selfie

Lola hatte das Krankenhaus-Selfie nach einer medizinischen Prozedur an der Wirbelsäule geteilt und um Unterstützung gebeten.

Pocher zeigte dafür keinerlei Verständnis und stichelte weiter: „Solange du noch bei deiner Infusion ’stark‘ genug bist, um ein Selfie zu machen, kann es nicht so schlimm sein!“ Dazu zog er Vergleiche mit „wirklichen Infusionen“ bei Chemotherapien.

Der Entertainer spaltet mit heftiger Kritik

Die Worte von Oliver Pocher polarisierten. Viele Insta-User kritisierten dessen hartherzigen Ton, während Lolas Fans weiterhin Anteilnahme zeigten. Die Moderatorin antwortete bislang nicht direkt auf die Häme. Stattdessen konzentriert sie sich auf ihre Genesung. Zahlreiche Follower ließen ihr dagegen Genesungswünsche zukommen.

Lola, die gerne Einblicke in ihr Leben teilt, bleibt trotz der Kritik authentisch. Ihr Krankenhaus-Posting zeigte, wie offen sie mit persönlichen Momenten umgeht. Oliver Pocher bleibt seiner provokanten Art treu, sorgt aber erneut für Kontroversen – sowohl online als auch offline.

