Oliver Pocher: Heftige Attacke – „Du wirst das alles bereuen“

Es ist schon traurig genug, wenn sich ein Paar trennt. Wenn dann allerdings noch Kinder involviert sind, wird es besonders dramatisch. Jemand, der sich damit bestens auskennt, ist Komiker Oliver Pocher. Der 43-Jährige ist stolzer Fünffach-Papa und hat schon so einige Trennungen hinter sich gebracht.

Umso empörter ist Oliver Pocher, als er die Schlammschlacht zwischen Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht und Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc mitbekommt.

Oliver Pocher teilt gegen Yeliz Koc aus – weil sie sich zur Trennung von Jimi Blue äußert

Das Paar hat am 1. September seine Trennung bekannt gegeben. Seitdem fliegen im Netz zwischen den einstigen Turteltauben die Fetzen. Normalerweise würde sich Oliver Pocher darüber vermutlich amüsieren – allerdings erwarten die Zwei ein gemeinsames Baby und für das schämt sich der Comedian jetzt schon.

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc liefern sich aktuell eine öffentliche Schlammschlacht. Foto: IMAGO / Future Image, IMAGO / Gartner

„Du wirst das alles bereuen, wenn du solche Statements rausgehauen hast“, schießt Oliver Pocher in seinem Podcast „Die Pochers hier!“ gegen Yeliz Koc, die gerade täglich kryptische Botschaften bei Instagram teilt und intime Fan-Fragen zu ihrer Trennung beantwortet.

Sie fühle sich von Jimi Blue allein gelassen, macht jedoch nicht nur ihn für das Liebes-Aus verantwortlich, sondern auch seine „manipulative“ Familie. Insbesondere seine Mama Natascha habe laut Yeliz einen negativen Einfluss auf ihre Beziehung gehabt.

Oliver Pocher ist sauer: „Als ob deine Beziehung das Wichtigste auf der Welt ist!“

„Ich finde es schlimm, wenn man das alles so in der Öffentlichkeit austrägt“, kritisiert Oliver Pocher aufgebracht. Denn die Person, die am meisten unter dem Beziehungskrieg leiden würde, sei das noch ungeborene Kind. „Das kann das mal alles nachgooglen oder gucken, was da so gewesen ist“, gibt der Comedian zu bedenken. „Als ob deine Beziehung das beschi**en Wichtigste auf der Welt ist!“

Er vergleicht die Situation mit der Trennung von seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden. Anders als Yeliz und Jimi haben sie das Liebes-Chaos allerdings nicht nach außen getragen.

„In meiner Beziehung mit Sandy war es ja genau dasselbe, dass wir uns dann auch irgendwann getrennt haben. Das ist ja ein Fakt, den kann man dann nicht wegdiskutieren, aber wir haben uns nie in der Öffentlichkeit hingestellt und Interviews gegeben“, erinnert sich Oli.

Anders als so mancher TV-Star hält Oliver Pocher seine Kinder bewusst aus der Öffentlichkeit heraus.

Jahrelang hat auch Heidi Klum die Privatsphäre ihrer Kids geschützt. Doch inzwischen macht sich ihre älteste Tochter Leni ganz allein einen Namen in der Modewelt. Welches Geheimnis Heidi endlich öffentlich machen darf, liest du hier.