Oliver Pocher: Nach Michael Wendler – DAS ist jetzt sein nächstes Opfer

Nach Michael Wendler und Boris Becker, bekommt jetzt Anne Wünsche von Oliver Pocher ordentlich ihr Fett weg! In „Pochers Bildschirmkontrolle“, seinem neuen Format auf Instagram in welchem sich der Komiker die Kanäle von Promis und bekannten Influencern zusammen mit seinen Fans anschaut, dreht sich diesmal alles um die Laiendarstellerin und Youtuberin Anne Wünsche.

Auf sie scheint Oliver Pocher gar nicht gut zu sprechen zu sein. Er spielt ein Video von Wünsche ab, in welchem sie sich über das anstehende Wochenende freut. Pocher äfft sie ab und zu nach und scheint ihre Aussagen überhaupt nicht ernst zu nehmen. Ihre Post und Videos bezeichnet er sogar als „Pisse“. „Ein Güllewagen nach dem anderem wird bei dir rausgefahren“, wettert der Komiker gegen die Influencerin.

Oliver Pocher: Harsche Kritik an der Influencerin

Er kritisiert an ihr außerdem, dass sie auch ihre Kinder auf Instagram nur als Marketinginstrument betrachte. Kein Tag verginge ohne, dass ein neuer Post ihres Nachwuchses auf der Social Media Plattform lande. Das geht Pocher erheblich gegen den Strich. Er behauptet, dass sogar der Vater der Kinder mit seiner neuen Frau nicht besser sei. „Ihr seid das Negativ-Beispiel der Influencer“, beschimpft er die Eltern.

––––––––––––––

Weitere Promi-News:

–––––––––––––

Die Kinder von Wünsche sollen auf die Social Media Auftritte teilweise sogar keine Lust haben, so Pocher. Er spielt ein Video ab, in welchem die Oma zusammen mit ihren Töchtern bastelt. Doch die beiden Mädchen schauen eher genervt, als freudig in die Videokamera. Kein Wunder also, dass Oliver Pocher davon ausgeht, dass Wünsches Kinder auf solche Aufnahmen gerne verzichten würden.

-----------------

Das ist Oliver Pocher:

Oliver Pocher wurde am 18. Februar 1978 in Hannover geboren

Er arbeitet als Komiker, Entertainer, Moderator und Schauspieler

Er ist mit Amira Pocher verheiratet

---------------

Der Komiker versteht auch gar nicht, warum sie so viele Abonnenten auf Instagram hat. „Das beste wäre sowieso dir zu entfolgen, sodass du keine Werbepartner mehr hast, damit du dann mal wieder einen richtigen Job ergreifen musst“, ruft Pocher am Ende seines Statements zu Wünsche seine Fans auf. Auf ihren Kanal und ihre Postings möchte er in Zukunft noch weiter eingehen. Da scheint Pocher also noch einiges mit der Influencerin vorzuhaben...(kf).