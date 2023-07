Oliver Pocher: Fans ungläubig – „Hoffe, das war ein einmaliger Ausrutscher“

Das „Parookaville“ gilt als eines der beliebtesten Festivals Deutschland und lockte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Musikliebhaber nach Weeze, eine kleine Gemeinde in Nordrhein-Westfalen. Das dreitägige Musikfestival begeistert Besucher mit elektronischer Musik und hochkarätigen Line-Ups scheinbar auch Stars wie Oliver Pocher.

Ticketkäufer erwarteten Musik-Acts wie Scooter, The Chainsmokers und Felix Jaehn. Die Bühne gehörte Musikern, die sich in der Festivalwelt Deutschlands bereits einen Namen machen konnten. Doch dann betritt plötzlich Oliver Pocher die Hauptbühne und sorgt für überraschte Gesichter.

Oliver Pocher: Der Start einer neuen Karriere?

Als DJ heizte er die Menge an, er schien voll in seinem Element zu sein. Seinen Instagram-Post kommentiert er mit der freudigen Aussage: „Einer der geilsten DJ Gigs!! Danke Parookaville“. Pocher trat bereits in den vergangenen Jahren musikalisch in Erscheinung, veröffentlichte im Jahr 2007 sogar ein Studioalbum, das den Titel „It’s my life – Aus dem Leben eines B-Promis“ trägt. Ob der 45-Jährige tatsächlich in der Liga der B-Promis spielt, ist wohl Ansichtssache.

Oliver Pocher: Fans sind sich uneinig

Auch die Fans des fünffachen Vaters sind geteilter Meinung und kommentieren eifrig unter dem Video des Festival-Auftritts. Eine Followerin schreibt: „Hoffe, das war ein einmaliger Ausrutscher.“ Andere Festival-Besucher sind jedoch begeistert von den neu entdeckten Talenten des Comedian, ein Fan kommentiert: „Einfach nur der Hammer dein Auftritt. Er war eins meiner absoluten Highlights bei 3 Tagen Parookaville. Bitte komm nächstes Jahr wieder.“ Pocher zeigte bereits des Öfteren eine ausgeprägte Resistenz gegen Kommentare jeglicher Art, weshalb ihn die Kritik sicherlich nicht treffen wird.

Pocher bleibt Mockridge treu

Aufmerksamen Zuschauern wird ganz besonders der junge Mann aufgefallen sein, der Pocher bei seinem Auftritt am Klavier begleitete. Es handelt sich um den Comedian Luke Mockridge. Geballte Starpower beim Parookaville also.