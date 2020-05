Oliver Pocher: Irre Typveränderung – der Komiker sieht jetzt aus wie...

SO hat man Oliver Pocher wohl noch nie gesehen.

Wir durften den Komiker ja schon in diversen Rollen bewundern, ob in Borat-Badeanzug, als Michael Wendler auf dem E-Roller oder als Karl-Lagerfeld-Persiflage. Doch die neuste Verkleidung von Oliver Pocher sticht noch einmal deutlich heraus.

+++ Oliver Pocher: Blutiger Unfall – mit Waffe im Gesicht getroffen +++

Oliver Pocher: Irre Verkleidungs-Aktion mit Ehefrau Amira

So zeigen sich Pocher und seine Frau Amira bei Facebook in ganz ungewohnten Rollen. Amira mit langen Haaren, buschigen Bart und Jeanshemd. Oliver Pocher dagegen stark geschminkt, mit blonder Perücke und Kussmund.

Die Verwandlung ist klar: Oliver Pocher und Amira machen hier auf Heidi Klum und Tom Kaulitz.

--------------------

Das ist Oliver Pocher:

Oliver Pocher wurde am 18. Februar 1978 in Hannover geboren

Er arbeitet als Komiker, Moderator und Schauspieler

Seinen ersten Fernsehauftritt hatte Pocher am 28. Oktober 1998 in der Nachmittags-Talkshow von Bärbel Schäfer

Anschließend arbeitete Pocher beim Musiksender VIVA

Von 2002 bis 2004 war Pocher mit Annemarie Warnkross und von 2005 bis 2009 mit Monica Ivancan liiert

Mit Sandy Meyer-Wölden hat Oliver Pocher eine gemeinsame Tochter

2019 heiratete er Amira Aly

---------------------

Oliver Pocher: Macht er hier Werbung für seine RTL-Show?

Wozu das Ganze? Unklar. Naheliegend wäre, dass es sich hierbei bereits um Werbung für Pochers Late-Night-Show „Ehrlich gefährlich“ auf RTL handelt, die am Donnerstagabend bei RTL ausgestrahlt wird.

+++ Michael Wendler und Oliver Pocher gehen einen trinken: Für einen endet der Ausflug im Desaster +++

Den Fans jedenfalls gefällt der neue Look des Ehepaares, auch wenn eine Anhängerin doch noch etwas zu mäkeln hat.

Sie schreibt bei Facebook: „Eindeutig zu viele Klamotten! Heidi und Tom sind doch ständig nackt.“

Pochers neue Show kommt am Donnerstagabend

„Pocher – ehrlich gefährlich“ kommt am Donnerstagabend um 23 Uhr bei RTL. Mit dabei wird auch Michael Wendler sein. So verriet Oliver Pocher bereits, dass er mit seinem neuen Kumpel aus der Schlagerszene einen trinken war. Dies jedoch scheint nicht besonders gut für den Komiker zu enden. Bei Instagram ist ein Video zu sehen, in dem sich Oliver Pocher in einen Eimer übergibt. Na dann mal Prost.