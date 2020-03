Oliver Pocher: Coronavirus-Schock! TV-Star mit bewegendem Statement: „Bleibt mit eurem Arsch…“

Jetzt hat das Coronavirus auch Oliver Pocher erwischt.

Der TV-Star richtete sich bei Instagram mit einem bewegenden Statement an die Fans. Dort schrieb Oliver Pocher: „Es ist offiziell. Auch ich habe Corona.“

Corona-Schock bei Oliver Pocher

Oliver Pocher weiter: „Deswegen mein dringender Aufruf an alle Menschen: Bleibt mit eurem Arsch zuhause!“

Der 42-Jährige hatte sich testen lassen, weil seine Frau Amira sich zuvor ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert hatte.

„So meine Damen und Herren, auch ich habe heute Morgen mein Corona-Testergebnis bekommen“, beginnt Oliver Pocher bei Instagram seine emotionale Rede: „Und auch ich bin positiv auf Corona getestet.“

Pocher: „Bis April in Quarantäne“

Oliver Pocher weiter: „Das war mir eigentlich klar. Aber jetzt habe ich es schwarz auf weiß. Dadurch bin ich bis mindestens Anfang April weiterhin in Quarantäne.“

Immerhin: Dem TV-Star geht es gut. „Ich habe ein wenig trockenen Husten. Aber ansonsten habe ich keine großen körperlichen Schwächen oder Veränderungen.“

Pocher mit scharfer Kritik

Dann wurde Oliver Pocher ernst: „Ich kann an dieser Stelle nur noch mal an alle appellieren: Bleibt bitte zuhause. Es ist doch nicht so schwer. Vor Jahren mussten Menschen für eine gute Sache kämpfen, indem sie Waffen in die Hand nehmen mussten. Heute geht es einfach nur darum, dass man mit dem Arsch zuhause sitzen bleibt."

Der Comedian redete sich förmlich in Rage: „Und auch diese Argumentation: 'Ich weiß jetzt gar nicht, was ich zuhause die ganze Zeit machen soll.' Früher gab es Hausarrest. Und da hatten wir keinen Gameboy, kein iPad und was weiß ich. Da hatten wir ARD und ZDF, und das Programm ging erst um 14 Uhr los.“

Pocher weiter: „Für alle Spinner, die es jetzt immer noch nicht kapiert haben: Es geht auch um euch. Das Ganze ist eine gemeinschaftliche Sache. Ihr belastet das Gesundheitssystem.“

Was Oliver Pocher nicht begreifen kann: „Ich verstehe nicht, warum man nicht gleich den kompletten Shutdown macht. Wenn die Leute es nicht kapieren, dann muss man es ihnen so präsentieren. Das ist wie bei kleinen Kindern. Denn mit jedem Tag, den wir jetzt früher damit anfangen, den haben wir später wieder Vorsprung.“