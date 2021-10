Oliver Pocher hat kein Verständnis für Ehefrau Amira – „Du willst mich doch verarschen”

Oliver Pocher teilt in seinem Podcast regelmäßig gegen Influencer und TV-Kollegen aus.

Oliver Pocher war gerade erst auf der „James Bond“-Premiere in London und sorgte mit einer Film-Aufnahme aus dem Kinosaal bei seinen Fans für Furore. Nach dem Film-Spektakel um Daniel Craigs letzten Streifen ging es für den Comedian zurück nach Hause in den Alltag mit Ehefrau Amira.

Die beiden haben einen gemeinsamen Podcast und wurden damit sogar für den „Deutschen Comedypreis“ nominiert. Das sich die beiden gut verstehen ist klar, dass Oliver Pocher eine Sache an seiner Frau aber so gar nicht verstehen kann, zeigt er jetzt.

Oliver Pocher kann’s nicht glauben, als seine Frau Amira damit anfängt

Schon am frühen Morgen veröffentlich Oliver Pocher ein Video seiner Frau Amira in seiner Instagram-Story. Zu sehen ist die 29-Jährige, wie sie mit einer Bürste in der Hand fröhlich drauf los trällert.

----------------

Das ist Oliver Pocher:

Oliver Pocher wurde am 18. November 1978 in Hannover geboren

Seinen Durchbruch schaffte Oliver Pocher als Moderator bei der Musik-Show „Viva“

In seiner Vergangenheit war Oliver Pocher bereits mit einigen Promi-Damen zusammen

Nach Beziehungen mit der Moderatorin Annemarie Carpendale und dem Model Monica Ivancan, war er vier Jahre mit Model Allessandra Meyer-Wölden verheiratet. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder zusammen

2019 heiratete Oliver Pocher die Visagistin Amira Aly, mit der er mittlerweile zwei gemeinsame Kinder und den Podcast „Die Pochers hier“ hat

----------------

Die Melodie verrät direkt, bei der Musik im Hintergrund handelt es sich um ein Weihnachtslied. Dazu schreibt der Comedian: „1. Oktober …. Weihnachten steht vor der Tür bei Amira“.

Oliver Pocher kann die Weihnachtsstimmung von Amira nicht verstehen

Während Amira anscheinend schon in aller bester Weihnachtslaune ist und vermutlich am liebsten den Tannenbaum im Wohnzimmer aufstellen würde, spielt Oliver Pocher aktuell lieber den Grinch.

Oliver Pocher und seine Frau haben einen Podcast zusammen. Foto: IMAGO / Future Image

Dass die Weihnachtsstimmung bei seiner Liebsten auch im Laufe des Tages nicht aufhört, zeigen Videoaufnahmen der 29-Jährigen aus dem Auto.

Während Olli filmt, summt Amira die Melodie mit.

+++ Oliver Pocher: Video-Aufnahme macht Fans Sorgen – „Wenn das die Polizei sieht”+++

Oliver Pocher hat keine Lust auf Weihnachten im Oktober

„Du willst mich doch verarschen“, entfährt es Oliver Pocher dann. Amira ist total perplex und versteht das Problem nicht.

Sie rechtfertigt sich und sagt: „Es ist 1. Oktober. Nach meinem Geburtstag geht’s los“. Irgendwann reicht es Oliver Pocher dann und er droht: „Ich mache das jetzt weg“. Bevor der 43-Jährige aber den Knopf betätigen kann, grätscht seine Frau dazwischen.

----------------

Mehr zu Oliver Pocher:

Oliver Pocher: Frau Amira schüttet Fans ihr Herz aus – „Absolute Katastrophe“

Pietro Lombardi: Oliver Pocher zu Gast bei Konzert – plötzlich wird er von der Polizei abgeführt

Oliver Pocher auf 180: „Du wirst das alles bereuen“

---------------

„Nein! Akzeptier das doch mal. Lass es zu…“ Ob Amira ihren Mann damit überzeugen kann, sich schon drei Monate vor Weihnachten mit der entsprechenden Musik beschallen zu lassen? – Fraglich.

Wie gern sich die beiden trotz musikalischer Differenzen haben, machte Oliver Pocher vor wenigen Tagen mit DIESER süßen Liebeserklärung an seine Frau klar.

Ollis Kollege Ralf Schmitz sorgte beim „Deutschen Comedypreis“ am Freitagabend unfreiwillig für laute Lacher. Was passiert ist, kannst du hier nachlesen.