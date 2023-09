Oliver Pocher postet altes Foto mit Amira – der Grund ist ernst

Ihre Fans ahnten es schon länger, doch diese Nachricht schlug trotzdem ein wie eine Bombe: Oliver Pocher und Amira Pocher haben sich offiziell getrennt. Das gaben beide in ihrem Podcast „Die Pochers hier“ bekannt. Nach der Ankündigung gab es noch den ein oder anderen gemeinsamen Auftritt, allerdings rein beruflich.

Auf dem Instagram-Account des Comedians tauchen plötzlich gemeinsame Bilder von ihm und Amira auf. Diese zeigen die beiden zusammen im Urlaub in Marokko. Wer bei dem Anblick an ein Comeback denkt, der irrt sich jedoch. Die Fotos veröffentlicht Oliver Pocher nämlich aus einem ernsten Grund.

Oliver Pocher teilt alte Schnappschüsse mit seiner Ex

„Es wird ja mal Zeit, die Leute aufzuklären. Weil ja spekuliert wird oder auch nicht spekuliert wird. Aber wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege wahrscheinlich am besten sagen können. Und … wir sind getrennt. Das war’s“, erklärte die Moderatorin in dem Podcast.

Wie der 45-Jährige ergänzt, habe er sich selber nicht trennen wollen. Doch die Beziehung der beiden sei trotzdem zu Ende. Am Dienstag (12. September) postet Oliver Pocher jedoch wieder Fotos mit seiner Ex. Zugegeben: Es handelt sich dabei um Bilder aus einem vergangenen Urlaub aus Marokko. Allerdings möchte der RTL-Star damit nicht in Erinnerungen schwelgen, sondern zum Spenden aufrufen.

Oliver Pocher sammelt für Opfer des Erdbebens

Arm in Arm lachen beide in Kamera. Auf dem nächsten Bild sieht man beide bei einer Quad-Tour durch die Wüste. Es sind Schnappschüsse aus einem vergangenen Urlaub, als das Paar noch zusammen war.

Hintergrund dieser Fotos: Oliver Pocher möchte Geld für die Opfer der schweren Erdbeben in Marokko sammeln. Unter dem letzten Instagrambild gibt es einen Link für die Follower, über den sie zur Spendenseite gelangen. Ein Comeback der beiden soll mit den Instagrambildern also nicht angedeutet werden.

Dass beide jedoch mit der Trennung zu kämpfen haben, wird bei einem gemeinsamen Auftritt der beiden deutlich. Plötzlich fließen bittere Tränen.