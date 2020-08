Oliver Pocher: Frau schläft in seiner Liveshow ein – dann wird es fies

Man stelle sich vor, man hat Karten für den Live-Podcast von Oliver Pocher und seiner Frau Amira gekauft. Doch mitten in der Show reißt es einen nieder und man schläft an Ort und Stelle ein.

Sicherlich ein witziger Anblick für die Plätze um einen herum. Aber prinzipiell kein Drama. Unangenehm wird es dann jedoch, wenn der Star des Abends, Oliver Pocher davon Wind bekommt. Denn dann weiß es plötzlich nicht nur der Sitznachbar, sondern das ganze Internet.

Oliver Pocher: Bei seinem Auftritt schläft eine Frau einfach ein

So passiert einer Dame in Stuttgart. Die fand den Auftritt des Komikers mit seiner Frau wohl eher so semi-aufregend und schlief auf ihrem Stuhl selig ein. Doch dann wurde es fies.

Das ist Oliver Pocher:

Oliver Pocher wurde am 18. Februar 1978 in Hannover geboren

Er arbeitet als Komiker, Moderator und Schauspieler

Seinen ersten Fernsehauftritt hatte Pocher am 28. Oktober 1998 in der Nachmittags-Talkshow von Bärbel Schäfer

Anschließend arbeitete Pocher beim Musiksender VIVA

Von 2002 bis 2004 war Pocher mit Annemarie Warnkross und von 2005 bis 2009 mit Monica Ivancan liiert

Mit Alessandra Meyer-Wölden hat Oliver Pocher eine gemeinsame Tochter und Zwillingssöhne

2019 heiratete er Amira Aly

die beiden haben einen gemeinsamen Sohn (* 2019)

Durch die Parodien von Michael Wendler entstand ein Hype um den Komiker

Bei einem Auftritt von Oliver Pocher schlief sie einfach ein. Foto: oliverpocher/Instagram

Denn Oliver Pocher hatte die Aktion mitbekommen und war mitsamt Handy zum Platz der Dame gekommen. Schnell noch ein Video gedreht und zack war das Missgeschick der Frau im Netz. Fies.

Oliver Pocher: Fiese Aktion bei Live-Auftritt

Zugegeben, ein wenig lustig war es schon, die Frau trotz allem Trubel selig schlummern zu sehen. Und auch Oliver Pocher nahm die ganze Geschichte mit einer gehörigen Portion Selbstironie. „Liebe Leute, es ist so wichtig, dass man Leute mit so einem Podcast begeistern kann. Und das haben wir mit ihr hier definitiv erreicht“, witzelt Pocher und schwenkt mit der Kamera auf seinen schlafenden Fan.

Zuletzt hatten Oliver Pocher und Ehefrau Amira gute Neuigkeiten zu verkünden. Um was es sich handelt, liest du hier.