Oliver Pocher: Lästerattacke auf Ex-Freundin – „So zugebotoxt, dass sich Lippen nicht mehr richtig bewegen“

Er kann es einfach nicht lassen. Oliver Pocher sorgt mit seinen Aussagen immer wieder mal für Diskussionen. Doch jetzt schießt der Comedian in aller Öffentlichkeit gegen eine seiner Ex-Freundinnen.

Eigentlich hat er zu seinen ehemaligen Partnerinnen ein relativ gutes Verhältnis. Mit Model Sandy Meyer-Wölden zum Beispiel. Neulich waren die beiden sogar mit den gemeinsamen drei Kindern essen. Doch so gut versteht Oliver Pocher sich anscheinend nicht mit all seinen Verflossenen.

Oliver Pocher trifft auf dem Oktoberfest gleich drei Ex-Freundinnen

„Dieses Ex-Freundinnen-Aufeinandertreffen war wirklich sehr unterhaltsam“, amüsiert sich der Comedian in dem Podcast. Auf dem Oktoberfest traf er nämlich direkt auf drei ehemalige Partnerinnen: Sandy Meyer-Wölden, Sabine Lisicki und Monica Ivanca.

In dem gemeinsamen Podcast mit seiner Ehefrau Amira Pocher („Die Pochers!“) sprechen die beiden jetzt genau über diese Begegnungen. Während Oliver Pocher mit Sandy und Sabine sogar Small-Talk führte, bekam er von Monica angeblich nicht mal ein ‚Hallo‘. Für den fünffachen Vater eine bodenlose Frechheit.

Oliver Pocher und Monica Ivankan waren von 2005 bis 2009 zusammen. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Eventpress

Oliver Pocher: Fiese Lästerattacke auf Monica Ivanka

Anscheinend war der 44-Jährige aufgrund dieser Ignoranz seiner Ex ziemlich sauer. Zumindest lässt er seiner Wut in seinem Podcast freien Lauf und lästert öffentlich über Monica Ivanka: „Vielleicht hatte sie aber auch einen Schlaganfall oder kann nicht richtig reden. Oder ist gerade so zugebotoxt, dass sich die Lippen nicht mehr richtig bewegen.“

Die Trennung zwischen den beiden scheint wohl nicht allzu friedlich verlaufen zu sein. Zumindest klingt es danach: „Der habe ich ja sowieso gar nichts getan. Wenn dann müsste ich mir überlegen, ob ich ‚hallo‘ sage oder nicht. Komischerweise habe ich das Gefühl, dass bei Monica der Stachel tiefer sitzt, als umgekehrt. Vielleicht ist es in gewisser Form eine Unsicherheit.“

