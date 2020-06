Oliver Pocher: Jetzt ist es offiziell! Ehefrau Amira und er werden...

View this post on Instagram

Vielen Dank an Euch, RTL und alle Menschen, die regelmäßig einschalten!!! Wir machen mit unserer kleinen Late Night „POCHER - GEFÄHRLICH EHRLICH“ ab Donnerstag in einer Woche den GANZEN SOMMER LIVE um 23:10 weiter! Wofür Urlaub, wenn es Influencer, Verschwörungstherotiker, Promis und auch politisch & gesellschaftlich relevante Themen in diesem ganz besonderen Corona Sommer gibt!!