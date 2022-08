Oliver Pocher rastet komplett aus – Amira muss eingreifen: „Ich kann es nicht mehr ertragen!“

Das Ehepaar Oliver und Amira Pocher haben einige entspannte Tage in Österreich und Italien mit ihren zwei Kindern verbracht. Doch kaum sind sie wieder in ihrem Alltagstrott angekommen, findet Oliver Pocher einige Gründe, seinem Ärger Platz zu machen.

In ihrem gemeinsamen Podcast „Die Pochers!“ liefern sich Oliver Pocher und Amira Pocher schon das ein oder andere Mal hitzige Diskussionen über die verschiedensten Themen. Doch jetzt geht es für die 29-Jährige eindeutig zu weit.

Oliver Pocher: SIE versauten ihm den Urlaub in Italien

In der neusten Folge des Podcasts dreht es sich um den Familienurlaub der zwei. Statt in schönen Erinnerungen zu schwelgen, redet sich Oliver Pocher direkt in Rage: „Ich kann diese Instagram-Fressen wirklich nicht mehr sehen. Ich finde es mittlerweile so schlimm und so beschissen. Egal, wo du bist – auf jedem Platz in Rom, in Venedig, selbst in der Sixtinischen Kapelle oder davor – sehe ich immer irgendeine Fresse, die sich mit einem Kussmund da hinstellt und dann so guckt und sich selber fotografiert. Selbst in der Kirche oder auf dem Petersdom. Dieses nur von sich selbst die ganze Zeit Selfies in Pose zu machen. Ich kann es nicht mehr ertragen!“

Dabei merkt er auch noch, dass „jede Alte“ denken würde, sie sei Kim Kardashian. Dann platzt Amira der Kragen.

Das ist Oliver Pocher:

2008 gewann Oliver Pocher bei „Wer wird Millionär?“ als erster Kandidat im Prominentenspecial mit Hilfe des Publikumsjokers eine Million Euro

Oliver Pocher hat fünf Kinder von zwei Frauen. Drei mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden und zwei mit seiner jetzigen Ehefrau Amira Pocher

Im März 2022 kassierte Oliver Pocher bei einem Boxkampf eine Ohrfeige von Komiker Fat Comedy und sorgte damit für Schlagzeilen

Oliver Pocher muss sich am 15. November 2022 vor Gericht verantworten. Er wurde von Tennislegende Boris Becker verklagt

Das geht Amira Pocher zu weit. Ihr Mann verliert komplett die Fassung und schießt gegen alle möglichen Leute. (Archivfoto) Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres

Oliver Pocher wird von seiner Frau in die Schranken gewiesen

„Erst einmal sagt man nicht ‚Alte‘, das ist sehr abwertend. Das kann ich gar nicht ausstehen“, sagt Amira Pocher prompt. Weiter noch: „Hör doch mal auf, immer so asozial zu reden. Du kannst dich doch wirklich mal zusammenreißen und das normal sagen – und nicht immer so asi“. Na, wenn das mal keine eindeutige Ansage ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass Oliver Pocher und seine Frau Amira aneinandergeraten. Neulich erst stichelte er gegen sie. Mehr dazu hier.