Oliver Pocher: Ehefrau Amira macht schockierende Entdeckung – „Konnte nicht schlafen“

Heute mal kein lustiges sondern ein SEHR ERNSTES Thema, welches sich in den letzten Tagen aufgebaut hat! Bitte denkt ALLE ob prominent oder nicht prominent drüber nach ob und was Ihr von Euren Kindern im Social Media postet! Jeder Pädophile, dessen Grundlage wir entziehen, ist ein Schritt in die RICHTIGE RICHTUNG!