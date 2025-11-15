Oliver Pocher trifft auf Ex Amira – dieses Foto spricht Bände

Sieben Jahre lang waren Oliver Pocher und Amira Aly ein Paar, doch im August 2023 war Schluss. Seit der Trennung verbindet die beiden vor allem die Liebe zu ihren Söhnen. Trotz eines öffentlich ausgetragenen Rosenkriegs wollen sie für ihre Kinder zusammenhalten. Jetzt zeigten sie sich überraschend harmonisch.

Anlass für die neuen Familienbilder war der sechste Geburtstag ihres ältesten Sohnes, den Pocher und Aly gemeinsam feierten. In ihren Instagram-Storys gewährten sie Einblicke in eine fröhliche Party auf einem Kölner Indoorspielplatz. Ein Highlight der Feier: ein Selfie, auf dem die beiden Ex-Partner mit ihren Söhnen zu sehen sind. Die Kindergesichter, diskret mit Herz-Emojis bedeckt, standen dennoch im Mittelpunkt.

Amira Aly beeindruckte mit einer selbst gebackenen Torte in Erdkugelform, die nicht nur optisch ein echter Hingucker war. Dazu widmete sie ihrem Sohn emotionale Worte: „Du trägst Liebe für die Welt in dir, doch für mich bist du die Welt selbst.“

Oliver Pocher zeigt sich von seiner besten Seite

Auch Oliver Pocher ließ die Fans an den Feierlichkeiten teilhaben. Auf seinem Instagram-Profil freute er sich über die „Patchwork Birthday Party“ und bedankte sich bei Aly für den gelungenen Tag und die beeindruckende Torte. Zur Gratulation an seinen Sohn schrieb Pocher: „Wie schnell du lernst, Dinge verstehst, wissbegierig bist und einfach Spaß am Leben hast, erfüllt uns jeden Tag mit Freude. Die ganzen anstrengenden Sachen lassen wir mal heute an deinem Geburtstag weg. Papa liebt dich einfach über alles und freut sich auf alles Weitere mit dir!“

Es bleibt abzuwarten, ob sich die vorbildliche Zusammenarbeit der beiden Eltern auch durch künftige Herausforderungen bewährt. Klar ist: Oliver Pocher und Amira Aly machen für ihre Kinder gerade viel richtig.