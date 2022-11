Oliver Pocher für Dreharbeiten in Thailand – Plötzlich steht er in Flammen

Was macht er denn da bitte? Comedian und RTL-Star Oliver Pocher hat schon die ein oder andere kuriose Aktion gebracht. Er ist sich halt für nichts zu schade. Doch jetzt legt der 44-Jährige nochmal ordentlich einen drauf.

Aktuell befindet sich Oliver Pocher für Dreharbeiten in Thailand. Worum es genau geht, hält er aber noch geheim. In seiner Story auf Instagram gibt er seinen Fans jedoch einen kleinen Einblick, was er dort gerade so treibt.

Oliver Pocher steht in Flammen

Ja, er brennt für seinen Job und das wortwörtlich. Denn für die Dreharbeiten lässt er sich bei vollem Bewusstsein und am ganzen Körper anzünden. Brennend spaziert er in dem Video am thailändischen Strand entlang. Darunter schreibt er: „Advent, Advent. Der Olli brennt.“

Doch irgendwann wird ihm die Situation dann doch wohl zu hitzig: „Ähm, Entschuldigung? Mein Arm brennt. Könnte das dann gleich vielleicht einer ausmachen?“ Doch es gibt keinen Grund zur Sorge. Natürlich hat der 44-Jährige die richtige Kleidung und die richtigen Schutzmaßnahmen getroffen. So ist sein gesamtes Gesicht mit einer Creme eingeschmiert, die ihn vor den Flammen schützen soll.

Oliver Pocher brennt am thailändischen Strand. (Archivfoto) Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Oliver Pocher: Abkühlung muss sein

Nach dieser hitzigen Erfahrung braucht der Comedian erstmal ne ordentlich Abkühlung. Doch bevor er die in einer thailändischen Bar mit kalten Getränken findet, entscheidet er sich noch für ein kurzes Nickerchen am Strand.

In der Bar angekommen, wartet die nächste Herausforderung auf ihn. Denn die ist prall gefüllt mit scheinbar angeheiterten Fußballfans, die sich auf die Partie England gegen Iran freuen und das auch lautstark brüllen. Der Comedian schreibt dazu: „Ich glaube, ohne Alkohol funktioniert das in Katar nicht so mit den Engländern.“

