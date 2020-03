Oliver Pocher: Ausgerechnet ER bringt ihm während der Quarantäne das Essen!

Comedian Oliver Pocher (42) und seine Frau (27) haben sich mit dem Coronavirus angesteckt.

Für 14 Tage müssen Oliver Pocher und Amira nun in Quarantäne zuhause bleiben. Doch was machen, wenn die Vorräte im Kühlschrank knapp werden? Keiner von beiden darf zum Einkaufen aus dem Haus. Wie der Komiker auf Instagram zeigte, habt das Paar jedoch einen Starkumpel, der sie mit dem Nötigsten versorgt.

Oliver Pocher: Dieser Star bringt ihm die Corona-Einkäufe

DSDS-Star Pietro Lombardi hat für Oliver Pocher und seine Frau Amira eingekauft. Foto: Instagram (@oliverpocher)

Unglaublich: DSDS-Star Pietro Lombardi (27) bringt den Pochers Lebensmittel in die Corona-Quarantäne! Als Beweis postete Oliver Pocher mehrere Beweisvideos in seiner Instagram-Story. Darin ist Pietro mit Mundschutz im Auto zu sehen, im Hintergrund stehen mehrere Einkaufstüten. „Oli, ich bin gleich da“, sagt Pietro im Video. „Einkauf ist am Start.“ Darunter steht „Bester Mieter! 50 Prozent Erlass... sind schwere Zeiten.“

Doch damit nicht genug.

Pietro bringt die Einkäufe direkt vor die Haustür der Pochers. Foto: Instagram (@oliverpocher)

Oliver Pocher postete auch noch ein Video, wie er und Amira durch das Fenster Pietro beim Abliefern der Einkäufe beobachten. „Pietro!“, ruft der Comedian mit ungläubigem Lachen. Dann blickt er in die Kamera und ballt triumphierend die Faust: „Wir haben wieder was zu Essen!“

Wer hätte gedacht, dass Oliver Pocher und Pietro Lombardi so dick befreundet sind?

Immerhin, für Verpflegung ist im Hause Pocher nun wieder gesorgt. Langweilig wird dem Paar in der häuslichen Quarantäne übrigens nicht. Pocher macht sich regelmäßig einen Spaß daraus, Influencer zu parodieren, die dem Coronavirus nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit entgegentreten. (at)