Oliver Ginkel nach K.O.-Schlag bei „Fame Fighting“ den Tränen nah

Es war DER beste Kampf, den das „Fame Fighting“-Publikum je zu sehen bekommen hat. Zwei echte Profi-Boxer im Halbschwergewicht standen sich am Samstagabend (18. Oktober) gegenüber: Oliver Ginkel vs. Idris Virgo.

Die Grugahalle in Essen war natürlich für den Deutschen Meister im Halbschwergewicht. Immer wieder hallte es „Oli“-Rufe. Und die Power vom Publikum nahm der 27-Jährige in seine Schläge. In Runde Vier war Schluss – sein Gegner musste zu viele Schläge einkassieren. Und bei Oliver Ginkel fiel die ganze Last ab.

Oliver Ginkel zeigt seine ganze Box-Klasse

Die ersten zehn Sekunden versuchte der Brite Oliver Ginkel zu überraschen, doch den Rest des Kampfes dominierte der deutsche Reality-Star. Bereits in der 2. Runde spritzte das Blut im Ring, Nase und Lippe von Idris Virgo waren schwer in Mitleidenschaft geraten. In der vierten Runde brach der Ringrichter den Kampf nach einem regelrechten Hagel an Schlägen ab: technischer K.O.

Der Deutsche streckte die Hände in den Himmel und ließ sich von der Menge bejubeln. Ganz offensichtlich fielen bei ihm in dem Moment jede Menge Anspannung und Erwartungsdruck ab. Im Anschluss fand Oliver Ginkel emotionale Worte. „Ich danke euch für den Support. Das bedeutet mir wirklich sehr viel“, sagte er mit zittriger Stimme.

Antonia sitzt in der ersten Reihe

Vier Runden lang haben die Reality-Fans einen Oliver gesehen, den sie zuvor nicht kannten. Einen professionellen Kämpfer, der mit vollem Fokus und Härte seinen Gegner bearbeitete. Bei „Make Love Fake Love“ und bei „Are you the one“ zeigt sich Ginkel bislang eher von seiner sensiblen und soften Seite.

Apropos „Are You The One“ – da scheint Ginkel sein Herz schon bereits nach wenigen Tagen an Antonia Rot verloren zu haben. Die beiden sind unzertrennlich. Auch an diesem Abend? Sagen wir so, unsere Reporter vor Ort entdecken die Blondine bei seinem Kampf in der ersten Reihe – sie fiebert gespannt mit. Sieg auf allen Ebenen also? Das werden wir wohl erst nach Ende der Ausstrahlung bei der Reunion erfahren.