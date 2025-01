Oliver Geissen: Nach der RTL-Chartshow flattert die Nachricht bei ihm rein

Der Freitagabend (17. Januar) stand ganz im Zeichen der Handball-WM. Das ZDF konnte mit der Übertragung des Sportereignisses deutlich punkten und lockte zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme.

Da hatte es die Konkurrenz am Abend ziemlich schwer. RTL zum Beispiel setzte mit Oliver Geissen auf einen musikalischen Abend und zeigte zur Primetime eine Wiederholungsfolge von „Die ultimative Chart Show: 20 Jahre Chart Show – Die erfolgreichsten Singles aller Zeiten“. Und kurz nachdem die Sendung aus dem Jahr 2023 ausgestrahlt wurde, erreichte Oliver Geissen und die Mitwirkenden beim Sender die Nachricht.

Oliver Geissen erhält nach der RTL-Chartshow Gewissheit

Quoten-Sieger des Abends ist unumstritten die Handball-WM mit mehr als 30 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil laut „DWDL“ ebenfalls bei erfolgreichen 25,2 Prozent. Insgesamt schauten 6,23 Millionen Menschen die Handballer im ZDF.

RTL dagegen lockte mit Oliver Geissens Chartshow 1,09 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme, nur 270.000 davon gehörten allerdings zur klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Der Marktanteil lag deshalb auch nur bei 6,4 Prozent.

Bei der klassischen Zielgruppe konnten ProSieben und Vox mehr punkten, beim Gesamtpublikum lagen die Sender dagegen hinter RTL. So holte der ProSieben-Film „Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn” 7,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum und nur 750.000 in der Gesamtreichweite.

Ähnliches Spiel bei Vox: Den Film „Wo die Liebe hinfällt“ wollten 780.000 Menschen sehen, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 7,4 Prozent.

Grund zur Freude hatten übrigens auch die deutschen Handballer selbst. Am zweiten Spieltag der Handball-WM traf die deutsche Nationalmannschaft auf die Schweiz und schaffte nach einem harten Kampf am Ende ein 31:29. Am Sonntag muss die deutsche Mannschaft dann um 18 Uhr gegen den nächsten Gegner Tschechien ran.