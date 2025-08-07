Olaf Henning: „Ein Album darf nicht einfach hingerotzt sein“

Er ist eine lebende Crange-Legende: Olaf Henning. Der 57-Jährige ist in Mülheim, nur dreißig Kilometer vom Kirmesgelände geboren, vor 25 Jahren hatte er seinen ersten Auftritt auf der Kirmes im Pott. Sein Superhit „Die Manege ist leer“ wurde hier geboren.

Crange, das merkt man, wenn man Olaf Henning zuhört, ist ein ganz besonderer Ort für den Schlagerstar. „Ich freue mich jedes Mal dabei zu sein, es macht einfach verdammt viel Spaß hier. Ich mag diese Kirmes sehr gerne“, so der Sänger, „Henning und Crange passt, das finde ich total schön.“

Und doch hat sich in dem Vierteljahrhundert einiges geändert. Nicht alles davon zum Besseren. „Der Job war damals schon sehr spannend, er ist aber heute noch spannender geworden. Eben weil er auch schnelllebiger geworden ist. Und der Schlager ist auch mittlerweile schlechter produziert. Seit Auto-Tune ist viel im Studio los, wer nicht singen kann, kriegt Auto-Tune. Das hatten wir früher nicht.“

Damals, so Henning, habe man gerade singen müssen, wer eine Zeile verbockt hat, musste von vorne anfangen, „und du wurdest zusammengeschissen“, heute würde das der Computer regeln.

Das Geschäft sei schnelllebiger geworden, die schiere Masse, die produziert würde, sei unglaublich. „Doch Masse ist nicht immer Klasse“, weiß Olaf Henning. Daher lasse er sich auch deutlich mehr Zeit mit einem Album. „Ein Album muss perfekt sein und darf nicht einfach hingerotzt sein, nur weil ein tolles Lied drauf ist.“

Olaf Henning: „Ich bin eher der Rocker“

Qualität werde sich aber auch heute immer noch durchsetzen. Auch wenn ihm nicht alles, was auch auf Dauer erfolgreich ist, zusage. Die Shows von Helene Fischer beispielsweise. „Ich bin eher der Rocker, ich stelle mir ein paar Lampen auf die Bühne, wir rocken ein Konzert nieder, und die Leute finden es geil. Mein letztes richtig geiles Konzert waren Black Sabbath, noch mit Ozzy. Die machen laut, es klingt, die rocken. Ich möchte bei einem Konzert nicht nach oben, links oder rechts gucken. Da macht einer einen Salto, und da ist noch ein Feuerschlucker. Das brauche ich alles nicht. Viele finden es toll, wenn hundert Sachen gleichzeitig passieren, aber ich fühle mich davon immer abgelenkt. Aber jeder so, wie er mag!“

Und mögen, das tun die Besucher des „Schlagerherz“ auf Crange Olaf Henning auf jeden Fall. Nicht umsonst trat er hier am Mittwoch als Headliner auf. Olaf Henning und Crange – das passt einfach!