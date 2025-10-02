Erwischt! Neues Promi-Paar knutscht wild auf dem Oktoberfest

O’zapft is und die Liebe gleich mit! Auf dem Oktoberfest wurde ein neues Promi-Pärchen knutschend erwischt. Im Käfer-Zelt, dort wo schon Weltstar Drake wild gefeiert hat, ging es diesmal richtig romantisch zu. Schauspielerin Vivien Wulf (31) und Ex-Fußballprofi David Degen (42) konnten die Finger nicht voneinander lassen.

„Die beiden konnten die Hände nicht voneinander lassen“, verrät ein Augenzeuge der „Bild“. Und das, obwohl der Platz im Zelt alles andere als diskret war. Mehrere Fotos, die dem Boulevard-Blatt vorliegen, zeigen die zwei beim Küssen. Auf einem anderen beugt sich Degen zu ihr, zeigt ihr etwas auf dem Handy. Vivien lächelt verliebt, legt ihm den Arm auf die Schulter. Diese zwei scheinen mehr als nur Freunde zu sein.

„Sturm der Liebe“-Star und Fußball-Boss beim Wiesn-Bussi enttarnt

Sie kennen sich erst seit wenigen Monaten. Sie ist Schauspielerin und seit Februar 2025 in der ARD-Serie „Sturm der Liebe“ zu sehen. Er ist Verwaltungsratspräsident beim FC Basel, früher spielte er für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Zwei Welten quasi nun vereint. Ganz geheim war das Liebesglück aber nie.

Schon im April ließ Degen im FC-Basel-Podcast durchblicken: „Ich habe eine Freundin. Aber mehr möchte ich nicht sagen.“ Im Juli postete er auf Instagram sogar ein erstes Foto mit Vivien. Spätestens jetzt ist alles offiziell. Für Wulf ist es ein guter Zeitpunkt. Ihre Rolle bei „Sturm der Liebe“ ist bereits beendet. „Von Anfang an war klar, dass meine Zeit dort zeitlich begrenzt sein würde“, sagte sie der Abendzeitung.

Weiter: „Mein Ausstieg war also von Anfang an so geplant. Für mich war es wichtig, mich nach ‚Sturm der Liebe‘ auch anderen Projekten widmen zu können, die bereits in Planung standen. Trotzdem habe ich diese Zeit unglaublich genossen.“ Projekte… Und offenbar auch mehr Zeit für David. Auf der Wiesn zeigte sich das Paar jedenfalls ungeniert.